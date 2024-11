Il cantautore mette in musica l’omonima poesia di Marco De Alexandris

Il cantautore Marco Forti pubblica il suo nuovo singolo “Piove”, per LIFT Records e disponibile dal 15 novembre sugli stores digitali con The Orchard Music (Sony Group) e nelle radio in promozione nazionale. Il titolo del brano è ripreso dall’omonima poesia di Marco De Alexandris, un ragazzo di 39 anni su cui Marco Forti ha deciso di fondare un intero progetto discografico, per mettere in luce la sua storia e dargli voce, attraverso le poesie; De Alexandris, infatti, non può parlare. L’autore del brano conobbe Marco per casualità, in occasione di un evento socioculturale e, da lì, la sua storia, l’unione con la famiglia, la conoscenza di queste poesie e la voglia di raccontare. Come Marco Forti scrive, viviamo in un mondo che, seppur si muove, non si “smuove” più di fronte a certe storie, forse perché non c’è più spazio per le emozioni. <<Piove su questo mondo che si muove (…) piove odio e amore>> già dalle prime strofe si evince il fulcro del brano: la pioggia è il simbolo per antonomasia dei problemi nel mondo; allude alle lacrime di gioia, come di dolore, di sofferenza, di tristezza per una vita di solitudine, allontanati dalla società, perché “etichettati” e quindi esclusi. “Odio e Amore” per un <<mondo che non mi vuole>>, con quest’ultima frase, si conclude il brano, a conferma di questa realtà che appare sensibile al “diverso” quando, invece, lo “disprezza” e lo rinnega, perché intralcia la strada ed è scomodo. Questo brano vuole ritrovare tutte quelle “gocce salate” per donare un nuovo sapore al mondo. Potrebbe essere un obiettivo molto ambizioso ma, come dice anche il ritornello della canzone, “sognare costa poco”. “Piove” è, in realtà, uno stato d’animo, più che una semplice canzone; è il punto di ritrovo quando si sta passando un periodo grigio. Ma dalla pioggia non si ricavano solo dispiaceri e malumori; solo assaporando il male più profondo si riesce ad acquisire nuovamente quella forza per rialzarsi ed apprezzare il bene. Spesso, una goccia d’acqua non fa male, non bagna ma rinfresca e purifica. <<Odio chi crede senza capire, chi ascolta senza sentire. Le anime oneste, amo chi sceglie, chi fugge dalle caverne. Amo la vita immensamente>> questo, lo slogan di “Piove”, con la speranza che possa essere per tutti il motto della propria vita, della propria essenza.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/5auxkrwmv3GQZobu6c5WNJ?si=fbae3a2c410f4a47

Storia dell’artista

Marco Forti è un artista italiano, nato a Roma il 13 luglio 1994 e che, attualmente, vive a Capena.

<<Se dovessi descrivermi in poche righe potrei riassumere tutto in 3 semplici parole: ARTE, SCRITTURA e CREATIVITA’>>

Sin da piccolo, Marco ha sempre avuto l’indole da artista: cantava tutto il giorno e aveva storie inventate sul momento da raccontare; si divertiva ad interpretare dei ruoli (sempre da lui inventati), fino al giorno che i suoi genitori non hanno deciso di iscriverlo ad una scuola di canto e, successivamente, di teatro. A 13 anni, durante un compito in classe di italiano, ha scoperto le sue capacità nella scrittura e ha continuato a coltivare questa passione. Fino ad oggi, ha scritto circa oltre un centinaio di canzoni, di cui 50 dichiarate in SIAE e, alcune, pubbliche.

<<Da quel giorno ho iniziato ufficialmente a scrivere testi di canzoni, poesie, opere teatrali, delle sceneggiature di cortometraggi che ho realizzato successivamente (…) insomma, tutto quello che per me è creatività mi dà forza e questa forza, la esprimo nella scrittura in generale, che mi permette di esorcizzare tutti i miei malesseri e stati d’animo>>

Ha lavorato per il tour nazionale di Jimmy Sax in qualità di vocalist e ha partecipato a vari concorsi, (sia di minor spessore che di maggiore importanza) stage e vissuto delle esperienze come quella del Tour Music Fest, del Cantagiro, di Area Sanremo o quando è stato premiato da Giuseppe Aletti e Mogol, al C.E.T. al VI concorso per AUTORI (con una sua poesia). Ha ricevuto varie premiazioni, come quella, al Teatro Ghione, a Roma, del Premio Eleonora Lavore dall’editore e regista Carmine Pelusi (Premio Music Web), per la collaborazione a Rete Tv Italia, diventando produttore e co-autore di alcuni programmi musicali televisivi e radiofonici per artisti emergenti. Inoltre, ospite in vari programmi televisivi e radiofonici, di emittenti locali e regionali, ha presentato i suoi inediti.

<<Una delle mie grandi fortune è stata quella di aver avuto la possibilità di prendere parte a due lavori che mi sono rimasti nel cuore, perché mi hanno permesso di unire le mie 2 grandi passioni!>>

Si tratta di aver interpretato due ruoli (uno tra questi, il principale) in 2 Musical e la possibilità di aver conosciuto diversi personaggi del settore, tra i quali Giò Di Tonno. Ad oggi, laureato in canto moderno presso “LONDON COLLEGE OF MUSIC - UWL” in qualità di performer ed insegnante in “Artists Academy”. Membro della “Symphonic Dance Orchestra”, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Ultimamente, in tour nei teatri di Roma, per il suo “Dal Mio PunTOUR Di Vista” e la collaborazione con DCOD Communication, Social Artists e la firma con Lift Records per i suoi nuovi lavori discografici, a partire dal singolo “PAROLE”.

Facebook: https://www.facebook.com/marcofortiofficial/

Instagram: https://www.facebook.com/marcofortiofficial/

YouTube: https://www.youtube.com/user/ramnarf3