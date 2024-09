Ottimo esordio per la Lazio di Baroni che al debutto nella stagione 2024-2025 di Europa League la superato con un netto 3 a 0 la Dynamo Kiev. Succede tutto nel primo tempo, con Dia che apre e chiude le marcature, mentre il secondo gol dei biancocelesti è di Dele-Bashiru. Nella ripresa la Lazio ha più volte la possibilità di incrementare il proprio vantaggio, ma senza riuscirci. Da segnalare le espulsioni di Braharu e Noslin.

Marco Baroni, allenatore della Lazio al debutto come tecnico in una competizione europea, ha commentato così la prova dei suoi: "Vogliamo fare un calcio propositivo e offensivo. La squadra deve avere nella testa di attaccare e puntare subito verso la porta. Oggi abbiamo subito un pochino di più del solito in difesa, ma ho visto sempre i miei pronti nel ripiegare al momento giusto. Queste sono gare di livello internazionale e non era facile vincere in questo modo. In difesa lavoriamo bene, siamo la squadra che ha subito meno gol in campionato, dopo la Juventus. Sono contento della prestazione complessiva, ma anche di quella di alcuni singoli".

Queste, invece, le parole di uno dei protagonisti della vittoria della Lazio, Boulaye Dia:

"Mi aspettavo di partire bene in questa stagione, perché ho lavorato tanto prima di arrivare qui. Voglio fare il meglio per aiutare la squadra, dopo che lo scorso anno ho vissuto una stagione difficile. Volevamo vincere oggi, perché a Firenze avevamo perso e voltare subito pagina. Oggi abbiamo fatto subito 3 gol, è stato importante per poi gestire la partita. Mi trovo bene sia da punta che da trequartista. Siamo in due in avanti, per me stare dietro la punta o davanti non fa differenza"Mercoledì, serata inaugurale della fase campionato per l'Europa League, il Man United è stato fermato all'Old Trafford sull'1-1 dal Twente. Hanno vinto invece Galatasaray, AZ Alkmaar e Bodø/Glimt.