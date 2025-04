C'è una linea sottile che separa il reale dal sogno, il ricordo dalla speranza, e Francesco Maria Gallo la attraversa con grazia nel videoclip di Storie, il suo ultimo singolo, disponibile su YouTube. L’artista – già noto per la sua capacità di unire parole e musica in un linguaggio fortemente evocativo – firma anche la regia del video, confermando una sensibilità visiva che amplifica il messaggio del brano.

Storie è una ballata che scava nei sentimenti umani con profondità poetica, parlando del tempo che scorre, della vulnerabilità e del desiderio di legami autentici. La musica si muove come un’onda lenta, accompagnata da una voce che racconta, quasi sussurra, fragilità condivise e domande esistenziali.

Il videoclip è un’estensione naturale di questa narrazione. Girato con un taglio intimo e simbolico, alterna scene realistiche a momenti che sembrano affiorare da un sogno. I colori tenui e le sfumature monocromatiche costruiscono un’atmosfera sospesa, mentre le immagini si muovono come frammenti di memoria: sguardi che sfiorano, presenze evanescenti, gesti trattenuti. Tutto è filtrato da un’esperienza onirica che oscilla tra paure e speranze.

In questo viaggio visivo, Gallo non si affida a effetti speciali o soluzioni spettacolari: sceglie piuttosto la via della sottrazione, lasciando spazio alle emozioni e alla contemplazione. La scelta di un’estetica surreale guida lo spettatore attraverso una riflessione silenziosa ma potente, in cui ogni dettaglio – uno sguardo, un movimento, una luce – parla al cuore.

La regia accompagna questa poetica con movimenti di camera fluidi, quasi impercettibili, che seguono il ritmo emotivo del brano. Il risultato è un lavoro coerente e raffinato, in cui musica e immagini si fondono per generare un'esperienza immersiva.

Con Storie, Francesco Maria Gallo conferma la sua cifra autoriale, capace di tenere insieme scrittura, composizione e visione. Il videoclip è più di un semplice accompagnamento musicale: è un racconto visivo che espande l’universo del brano e ne rivela nuove profondità.

Per chi ama la musica che sa diventare cinema dell’anima, Storie è un piccolo viaggio da vivere e rivedere.