Nel fine settimana, la Formula 1 torna di nuovo in pista. Lo farà con il GP d'Olanda sul circuito "marittimo" e anacronistico di Zandvoort, considerando quanto è stretta la pista in alcuni punti e la sabbia che il vento porta sull'asfalto, visto che l'Atlantico è a meno di 500 metri.

Il tracciato olandese misura 4,2 Km, ha due zone DRS - una tra le curve 10 e 11, l'altra dalla 14 fino al rettilineo di partenza - e due curve paraboliche, la 3 e la 14.

Mettendo insieme tutti i fattori è evidente che, come avviene ad esempio a Montecarlo, partire in testa è fondamentale e pertanto ottenere sabato il miglior tempo in qualifica equivale a mettere per domenica una bella ipoteca sulla vittoria della gara.

Le ultime tre edizioni (a Zandvoort si è tornati a correre dal 2021) le ha vinte Max Verstappen (Red Bull).

Per la scuderia Ferrari sarà la gara del riscatto?

Il team principale Fred Vasseur con si sbilancia, ripetendo ciò che da tempo dichiara ogni volta - con gli ovvi adattamenti del caso - alla vigilia di ogni gran premio:

"Siamo arrivati alla pausa estiva con il Gran Premio del Belgio nel quale come squadra abbiamo complessivamente mostrato una buona prestazione, conquistando la pole position e un piazzamento da podio con Charles, risultati che ci hanno dato fiducia. Ripartiamo da Zandvoort, un circuito completamente diverso da Spa-Francorchamps, corto, stretto e tortuoso nel quale sarà fondamentale ogni piccolo dettaglio, soprattutto in qualifica visto che superare è veramente difficile. Come al solito ci concentreremo su noi stessi cercando di estrarre il massimo del potenziale dal nostro pacchetto, che in altre parole significa essere in grado di trovare la miglior messa a punto ma anche identificare le scelte giuste nei momenti decisivi – in qualifica come in gara – sia da parte del muretto che dei piloti. Conoscendo i valori in campo questa stagione, e considerate le caratteristiche della pista è lecito attendersi una lotta sul filo dei centesimi".

Questo il programma del GP d'Olanda...

Venerdì 23 agosto

12:30 - 13:30 Practice 1

16:00 - 17:00 Practice 2

Sabato 24 agosto

11:30 - 12:30 Practice 3

15:00 - 16:00 Qualifiche

Domenica 25 agosto

15:00 Gara