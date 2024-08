Anche la Conference League prevede una fase di qualificazione, in forma di campionato, a 36 squadre.

Ogni club affronterà sei squadre diverse (tre in casa, trein trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi.

Gli appuntamenti della fase campionato...

Giornata 1: 3 ottobre 2024

Giornata 2: 24 ottobre 2024

Giornata 3: 7 novembre 2024

Giornata 4: 28 novembre 2024

Giornata 5: 12 dicembre 2024

Giornata 6: 19 dicembre 2024

Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 28 maggio 2025

La finale della Conference League 2024/25 si svolgerà allo Stadion Wrocław in Polonia. Stadio di casa dei due volte campioni polacchi dello Slask Wrocław, l'impianto ha una capienza di oltre 40.000 posti ed è il terzo più grande della nazione.



Queste le squadre che affronterà la Fiorentina, unica squadra italiana nel torneo:

Lask (in casa)

Apoel (in trasferta)

Vitoria SC (in trasferta)

The New Saints (in casa)

San Gallo (in trasferta)

Pafos (in casa)