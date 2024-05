Dopo l’adozione della delibera, con la quale si approva lo schema d’adesione con la cooperativa sociale “Bandiera Lilla” di Savona, unico soggetto autorizzato dal titolare del marchio, si è svolto questa mattina un sopralluogo da parte dei responsabili della coop. “Ligure”, guidati dal dottor Roberto Bazzano, per la verifica dei luoghi culturali e non della città, per verificare il rispetto di determinati parametri indispensabili a riconoscere Milazzo quale città idonea per accogliere ed ospitare le persone con disabilità motoria.

La visita è stata preceduta da un incontro nella sala Giunta di Palazzo dell’Aquila, alla quale hanno partecipato gli Assessori Pasquale Impellizzeri e Santi Romagnolo, la Segretaria generale Andreina Mazzù, dirigenti e funzionali dell’ente.

L’Amministrazione ha sottolineato le iniziative promosse per il riconoscimento della Carta di qualità nei processi d’accoglienza dei turisti con disabilità ed il loro accesso al mare; ma anche in città con iniziative di abbattimento delle barriere architettoniche grazie ai fondi del PNRR. Bazzano ha preso atto di questo impegno, spiegando che la “bandiera lilla” è un’attestazione fornita ai Comuni per certificare la presenza sul territorio di una particolare attenzione alla disabilità, in particolare al turismo dedicato alle persone con disabilità motoria, visiva, auditiva e con patologie o intolleranze alimentari; quindi la verifica dei luoghi: dalla riviera di Ponente, al Castello, passando per il Teatro "Trifiletti" e altri siti di interesse turistico. Visionati anche i mezzi di trasporto pubblico (SAIS), il sito istituzionale e l’App del Comune di Milazzo.