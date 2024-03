Sky - Osimhen non preoccupa per il Torino, solo riposo: le ultime da Castel Volturno

Oggi Victor Osimhen non ha lavorato in gruppo in vista della sfida di venerdì contro il Torino, il centravanti del Napoli ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Da Castel Volturno, l'inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sulle condizioni del nigeriano e degli altri infortunati in casa Napoli: "Segnali incoraggianti sono arrivati da soprattutto da Ngonge, che ha fatto lavoro in parte col gruppo e dovrebbe tornare a disposizione di Calzona venerdì. Rrahmani, invece, uscito con la Juventus con un piccolo problema muscolare, andrà valutato giorno dopo giorno. Oggi non si allenato Osimhen, ma nessun allarme. Il giocatore sta bene, è solo molto molto stanco. Arrivato dal tour de force in Coppa d’Africa, è sceso subito in campo dando tanto in termine di impegno e soprattutto di gol e quindi va gestito. Una giornata di riposo per il nigeriano, deciderà Calzona se schierarlo dal primo minuto contro il Torino. In questo momento non c’è nessuna preoccupazione, nessun infortunio ma solo una gestione di un giocatore importantissimo pensando al prossimo impegno e anche alla sfida in Champions col Barcellona”.



ADL-Dazn, può finire in tribunale: emittente valuta la causa contro il Napoli

La sfuriata di Aurelio De Laurentiis contro DAZN potrebbe avere degli strascichi. Il presidente del Napoli è arrabbiato con l'emittente per via del dell'anticipo di sabato 30 contro l'Atalanta, post-sosta: ADL vorrebbe cambiare il palinsesto ma la Dea giocherà in Coppa Italia il mercoledì successivo. Sono stati presi contatti con il CEO di DAZN Azzi e si potrebbe arrivare a un ritocco all’orario di inizio del match.

"Con noi DAZN ha chiuso, parliamo con Sky e la Rai ma non con loro" ha detto De Laurentiis. "L’embargo alle interviste viene considerato come una violazione del contratto da DAZN e si rischia di finire in tribunale, oltre che una multa", scrive quest'oggi Il Mattino.



Lazio eliminata, il Ranking Uefa aggiornato: le tedesche accorciano sulle italiane

La Lazio viene eliminata dal Bayern Monaco in Champions League. Brutta notizia non solo per i biancocelesti, che abbandonano il sogno di partecipare al Mondiale per Club ma anche per il ranking UEFA della squadre italiane, con le squadre tedesche che accorciano le distanze.

Nel 2023/2024 la Champions League cambierà format passando da 32 a 36 squadre: dei posti in più, uno andrà alla squadra che si classifica terzo nel campionato della quinta federazione nel ranking UEFA, uno slot andrà ad una vincitrice del campionato, aumentando da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificano attraverso il cosiddetto “percorso Campioni”.

Poi ci sono altri due posti da assegnare. Andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior ranking collettivo nella stagione precedente (numero totale di punti diviso numero di squadre partecipanti). Queste due federazioni guadagneranno un posto, spettante alla squadra che ottiene la miglior posizione in campionato dietro quelle che assicurano la qualificazione alla Champions League. Di conseguenza, ecco gli aggiornamenti della classifica del rendimento Uefa dopo i risultati degli ottavi di Champions di stasera.

ITALIA 15.571 (7 partecipanti)

GERMANIA 14.929 (7 partecipanti)

INGHILTERRA 13.875 (8 partecipanti)

FRANCIA 13.750 (6 partecipanti)

SPAGNA 13.187 (8 partecipanti)

REP.CECA 12.750 (3 partecipanti)

BELGIO 12.400 (5 partecipanti)

TURCHIA 11.000 (4 partecipanti)

PORTOGALLO 9.833 (6 partecipanti)

OLANDA 9.800 (5 partecipanti)

Champions, Mbappé scatenato: doppietta alla Real Sociedad, il PSG vola ai quarti

La Real Sociedad viene spazzata via dall'uragano Kylian Mbappé: il fuoriclasse francese, dopo la rete realizzata al Parc des Princes, si ripete alla Reale Arena di San Sebastian con una doppietta che manda il Paris Saint-Germain ai quarti di finale di Champions League.

Finisce 1-2, una prestazione di alto livello della squadra di Luis Enrique, che approccia bene la partita e la sblocca dopo 15'. Una mazzata per i baschi, sconfitti 2-0 all'andata e praticamente affondati subito, senza avere nemmeno la possibilità di spaventare gli avversari. Nella ripresa, il promesso sposo del Real Madrid trova subito il raddoppio e mette in ghiaccio la qualificazione. L'unico brivido per Donnarumma lo regala Barrenetxea: il numero 7 segna ma il VAR annulla per fuorigioco. Nel finale arriva il gol della bandiera firmato da Merino, che rende meno amara l'eliminazione. L'unica brutta notizia della serata per i transalpini è il cartellino giallo ricevuto da Hakimi: l'ex terzino di Inter e Real Madrid era diffidato e sarà squalificato.



Bayern troppo più forte della Lazio, un tris ribalta l'andata: doppietta di Kane

Il Bayern Monaco ribalta il risultato dell'andata battendo 3-0 la Lazio all'Allianz Arena e accedendo ai quarti di finale di Champions League.

Al 37', su un cross di Zaccagni deviato da De Ligt, Immobile a due passi da Neuer non centra lo specchio della porta. Poi un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, Kane con un tuffo di testa non troppo diverso da quello del capitano della Lazio sblocca la partita, una zuccata che Provedel sfiora ma non intercetta. Il vantaggio del Bayern arriva dopo la migliore occasione della Lazio. Un vantaggio, però, senza dubbio meritato in una frazione che ha visto i padroni di casa dominare in lungo e in largo: dieci conclusioni solo nella prima mezz'ora. Allo scadere del primo tempo, sull'ultima azione, Thomas Muller ribalta il risultato dell'andata con un colpo di testa su conclusione al volo di De Ligt dopo un angolo. Al 66' il Bayern Monaco chiude il discorso qualificazione ancora con Kane. Tiro a giro di Sané, Provedel respinge ma nulla può sul successivo tap-in vincente del centravanti inglese.