L'Ucraina ha scelto come proprio rappresentante per gli Oscar 2025 per la categoria Best International Film, la pluripremiata pellicola La Palisiada di Philip Sotnychenko, che ha conquistato 13 nominations agli Ukrainian Film Academy Awards.

TRAMA: Mentre il Paese si appresta a dire addio alla pena di morte, due uomini legati da un'amicizia profonda e da un passato condiviso si ritrovano a indagare su un caso che li costringerà a confrontarsi con i loro demoni interiori.

Lo scorso anno l'Ucraina scelse il documentario di Mstislav Chernov, 20 Days in Mariupol, che riuscì ad entrare nella short-list dei semifinalisti senza però ottenere la candidatura in questa categoria. In compenso vinse in quella del Miglior documentario.