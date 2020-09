Vi siete chiesti perché si eseguono alcuni rituali prima di andare a dormire?

In questo articolo riportiamo delle spiegazioni psicologiche su alcuni rituali che precedono l’andare a dormire.

In effetti, prima di coricarsi si compiono delle manovre e dei rituali che hanno un grande valore rassicurante e rasserenante. Tramite i rituali che vengono eseguiti, la parte ipocondriaca di noi viene messa a dormire.

Tali manovre e rituali in parte sono mossi da motivazioni logiche, ma vengono attivati anche sotto la spinta di bisogni inconsci. A seguito del cambiamento socioeconomico e familiare, si sono venuti a modificare anche le manovre e i rituali che si compiono prima di prendere sonno. Una volta prima di andare a dormire, in genere il capofamiglia, caricava la sveglia. Rituale questo, che evocava il silenzio eseguito con la tromba nell’ambiente militare. Oggi magari va a controllare se l’allarme è innescato bene, a perlustrare con lo sguardo l’ambiente per bonificarlo da eventuali nemici o ladri.

Insomma prima di addormentarsi si esegue una controllatina al “nido psicologico” se ben fatto per affidare ad esso la nostra persona per il riposo notturno. Qualcosa di simile, ma molto più sintetico e preciso lo fanno anche gli animali.

Si esegue quasi in automatico una sorte di check up alla giornata, simile a quello che si fa all’automobile prima di fare un lungo viaggio. Vengono eseguite inconsciamente anche delle procedure che hanno la funzione di aggiustamento, di pacificazione, di equilibratura. Il controllare se gli animali hanno mangiato e stanno bene, accendere la presenza benevola e premurosa con figure parentali, inviare i messaggini di buona notte e di saluto, sono manovre che fanno bene alla salute.

Quando si vivono delle preoccupazioni consistenti, si aggiungono dei rituali che riguardano il problema: misurare la pressione per i cardiopatici, rifare conti se esistono preoccupazioni economiche, fare sesso se si vivono preoccupazioni sessuali “paure d’impotenza, paure omosessuali,…) In fondo ognuno è anche psicologo di se stesso e prima di andare a dormire è lo psicologo migliore.

I rituali talvolta sembrano delle manovre prive di senso o mosse da superstizioni, ma in realtà hanno un ruolo importante nella vita, riescono a saziare bisogni la cui coscienza e la logica non riescono a dare risposta.



Vittorio Mendicino (Psicologo Psicoterapeuta, Roma)