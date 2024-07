Nel 2023, sul circuito di Spa-Francorshamps, Verstappen fece come al solito cappotto, conquistando la pole position e la vittoria sia nella gara Sprint che in quella del Gran Premio.

Quest'anno per il pilota olandese le cose si sono complicate. Con una vettura meno straripante del solito, dovendo gareggiare muso a muso con piloti che prima superava con facilità anche senza doversi scomodare ad attendere le zone DRS, Verstappen è in evidente crisi di nervi ed ha ripreso a comportarsi come faceva agli inizi del suo debutto in F1, cercando di riscrivere i regolamenti e cercando di ridisegnare i circuiti a suo uso e consumo.

Anche per questo motivo il GP del Belgio i programma nel fine settimana sarà interessante... oltre, ovviamente, alla gara in sé che si disputa su un circuito tra i più belli e complicati della Formula 1.

A causa della sua lunghezza, di ben 7 Km, la gara sul circuito di Spa-Francorshamps si conclude dopo soli 44 giri. Le curve sono 19 e due le zone DRS. Il tracciato originale, a forma di triangolo, fu costruito nel 1921, dai progettisti Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem che utilizzarono strade pubbliche tra le città di Francorchamps, Malmedy e Stavelot per dar vita a una pista allora lunga 14,9 km che attraversa le foreste e le colline delle Ardenne. Il tracciato fu rivisto nel 1979 e sebbene il nuovo circuito sia stato praticamente dimezzato è comunque il più lungo del calendario attuale. E continuerà ad esserlo anche nel 2025, dopo che è arrivata la conferma ufficiale che ha prorogato di un altro anno gli accordi in vigore.

Da tenere sempre a mente la famosa compressione presente nel tratto di strada che raccorda la curva 2 Eau Rouge, in discesa, con la curva 3 Raidillon, in salita, che i piloti affrontano a una velocità di oltre 310 km/h in settima o ottava marcia, dove le vetture subiscono uno schiacciamento verso il basso pari a 1,5g, che fa aumentare il carico verticale sugli pneumatici e sulle sospensioni di circa 1.000 kg, per pochi istanti.

Questo il programma...

Venerdì 26 luglio

13:30 - 14:30 Practice 1

17:00 - 18:00 Practice 2

Sabato 27 luglio

12:30 - 13:30 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche

Domenica 28 luglio

15:00 Gara

Negli anni scorsi, il GP del Belgio era la gara che a fine agosto riapriva la stagione dopo la sosta estiva, ma spesso le gare erano rovinate dalla pioggia, caratteristica della regione. Da un paio d'anni si è cambiato e il GP del Belgio è diventato l'ultimo appuntamento prima del mese di sosta. Le previsioni meteo, però, non sembrano essere favorevoli almeno per venerdì e sabato, mentre per domenica il rischio pioggia dovrebbe essere scongiurato.





