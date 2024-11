A Marino l'Associazione Nuovi Castelli Romani propone un convegno sulla corretta informazione sanitaria.

E' la Prevenzione Sanitaria "Il dolore cronico di origine posturale" il titolo del prossimo appuntamento organizzato dall'Associazione dei Nuovi Castelli Romani, presieduta da Luigi Brescini, sabato 9 novembre dalle ore 9 alle ore 12 presso la Sala Conferenze della Clinica Villa Nina Rsa presso la frazione Frattocchie del Comune di Marino, via Nettunense Vecchia n.110, ospiti della Giomi Care Srl. "Ringrazio il Professor Fabio Miraglia e la Giomi Srl per l'ospitalità" dichiara il Presidente di NCR Dott. Luigi Brescini. Introduzione del Prof. Claudio Letizia ordinario di Medicina Interna presso l'Università La Sapienza di Roma, il moderatore dei lavori il Prof. Enzo Labasi, a dare il loro saluto i sindaci di Marino, Stefano Cecchi e di Nemi, Alberto Bertucci.

Il sistema di intervento e cura basato sul contatto manuale, sarà oggetto del convegno patrocinato dai comuni di Marino Laziale e Nemi, l'incontro vedrà la presenza di molti specialisti del settore, tra questi il Prof. Maurizio Iacoangeli, neurochirurgo, dirigente medico presso gli Ospedali Riuniti di Ancona e docente di Neurochirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona. Con lui il dott. Domenico Lecce, medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, il dott. Mario Santoro, odontoiatra e posturologo, il dott. Pierfrancesco Cini, fisioterapista, osteopata, docente di Osteopatia EOP scuola Alain Bernard.

Il convegno focalizzerà l’attenzione su come le diverse figure sanitarie collaborino per contribuire al benessere del paziente. Aprirà l’argomento il Dott. Cini parlando di come la “cattiva postura” sia causa di dolore; quindi passerà alla parte terapeutica analizzando come le diverse discipline, osteopatia, rieducazione posturale mezieres e propriocezione (metodo EOP), contribuiscano per la risoluzione dei problemi di postura a breve e a lungo termine. Lo stesso farà il Dott. Santoro che presenterà le ultime ricerche in tema di occlusione e sistema stomatognatico e di come questi possono condizionare il funzionamento cervicale fino ad arrivare al dolore.

Successivamente si parlerà dell’evoluzione del dolore cronico a lungo termine, e quindi delle problematiche degenerative che trovano soluzione nella chirurgia. A tal proposito il Dott. Iacoangeli parlerà di tecniche innovative in tema di chirurgia cervicale e il Dott. Lecce per quanto riguarda la chirurgia della spalla, terapie strettamente connesse ai disordini posturali. "Il convegno è un momento di sintesi per fare corretta informazione alla cittadinanza in merito al dolore cronico di origine posturale" dichiara il Presidente onorario dell'Associazione Nuovi Castelli Romani Dott. Ettore Pompili.