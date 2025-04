Dario Fo e Franca Rame sono due nomi che risuonano come sinonimo di satira, comicità e un profondo impegno sociale. "Una Giornata Qualunque", interpretato da Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, offre una visione penetrante sulle nevrosi femminili attraverso l'inconfondibile stile comico dei due autori. Questa commedia non solo intrattiene ma invita anche a una riflessione profonda sulla condizione umana e sulle fragilità che tutti, uomini e donne, affrontano nella vita quotidiana.

La protagonista Giulia, splendidamente interpretata da De Laurentiis, è una donna che ha dedicato trentacinque anni della sua vita al marito, per ritrovarsi poi sola in un monolocale pieno di apparecchiature elettroniche. Questo spazio, che dovrebbe rappresentare modernità e progresso, diventa invece il simbolo di una solitudine opprimente e della crisi esistenziale che caratterizza la vita contemporanea. Giulia, manager pubblicitaria, vive in un mondo in cui le interazioni umane sono sostituite dalla tecnologia e dalla virtualità. La sua casa-ufficio diventa un microcosmo dove la solitudine si affronta con l'ironico tentativo di utilizzare gadget e congegni, un’improbabile lotta contro i vizi acquisiti: fumo, alcol e alimentazione disordinata.L'intento di Giulia di suicidarsi, motivato dalla dolorosa separazione, sembra inizialmente drammatico, ma l’intervento dell’imprevisto – le telefonate di donne disperate che hanno visto il suo numero sull’articolo di una psichiatra – trasforma la situazione in un avvicendarsi di eventi comici e surreali. La commedia riesce così a mutare la tragedia in commedia, mostrando come le difficoltà personali possano essere condivise e quindi alleviate nella com unità. Le conversazioni tra Giulia e queste donne, seppur nate dall’evidente confusione, si trasformano in un momento di empatia e costruttiva solidarietà femminile.

Stefano Artissunch, nel suo ruolo di regista e ideatore scenico, riesce a orchestrare con sapienza i vari elementi della messa in scena. La vivacità delle musiche della Banda Osiris fa da cornice e accompagna momenti di comicità sconfinata. Le luci, curate da Patrick Vitali, creano alternanze suggestive che amplificano il gioco di ombre e luci che segna il passaggio dall’oscurità della depressione alla luminosità della speranza. I costumi di Emiliano Sicuro, infine, riflettono la personalità di Giulia e la sottile ironia del testo, rendendo tangibili le contraddizioni che vive. Il fulcro di questa commedia rimane il dialogo tra Giulia e gli altri personaggi, i quali entrano nella sua vita in modo caotico e comico. La loro presenza spezza le sue certezze e la costringe a confrontarsi con le proprie paure e vulnerabilità. Ogni telefonata diventa un'occasione per esplorare tematiche universali: la paura di non essere abbastanza, il desiderio di connessione e, soprattutto, il timore di affrontare la solitudine. In questo "match teatrale", come lo definisce lo stesso Artissunch, ogni scambio verbale è una battaglia tra risate e lacrime, tra comicità e dramma, un inno all'esistenza umana.

La bellezza di "Una Giornata Qualunque" sta proprio nella sua capacità di farci ridere dei nostri drammi. Fo e Rame ci insegnano che, anziché chiuderci nel nostro dolore, possiamo trovare conforto nel sapere che non siamo soli nelle nostre lotte. La tragicità della vita viene esorcizzata attraverso il riso, e il pubblico viene coinvolto in una esperienza che trascende il semplice atto di assistere a uno spettacolo. Si crea un contesto di interazione emotiva, dove il pubblico si riconosce nelle fragilità dei personaggi e trova il coraggio di affrontare le proprie incertezze. "Una Giornata Qualunque" è più di una semplice commedia. È un viaggio emotivo che esplora le complessità delle relazioni umane e la solitudine, tutto attraverso la lente della comicità. Grazie alla regia acuta di Artissunch e alle interpretazioni vibranti degli attori, assistiamo a una rappresentazione che combina abilmente leggerezza e profondità. La risata che suscita è liberatoria e catartica, un invito a non prendere la vita troppo sul serio e a riconoscere la bellezza dell’essere imperfetti. La verità di Fo e Rame, immortalata in questo lavoro, risuona forte e chiara: siamo tutti parte di questa grande commedia chiamata vita, e, come sosteneva Fo, dovremmo ricordarci di ridere dei nostri drammi, perché in fondo, tutti abbiamo i nostri guai.

