Non è un acronimo, ma una sintesi narrativa dell’identità di questo nuovo ristorante, che apre a Milano Venerdì 11 Aprile con inaugurazione Lunedì 14 Aprile, in via Piero della Francesca 52. "RaMe" unisce due parole fondamentali, racconto e Mediterraneo. Il racconto è quello che avviene a tavola, tra ingredienti e persone. Il Mediterraneo è l'ispirazione, ma anche l'origine della materia, dei profumi e dell'atmosfera. E’ un nuovo indirizzo gastronomico a Milano, che si differenzia come concept narrativo, qualità della cucina e degli ingredienti, atmosfera calda e contemporanea, posizionamento curato ma accessibile.



RaMe è un progetto che nasce con l'intento di restituire valore al tempo passato a tavola. In un contesto cittadino dinamico e spesso frenetico, RaMe si propone come una pausa autentica, un luogo dove la semplicità diventa esperienza e dove il gusto si intreccia con la memoria. Qui, la cucina non è spettacolo, ma narrazione. Ogni piatto è un capitolo, ogni ingrediente un personaggio, ogni sapore una parola.



Il Mediterraneo è la fonte d’ispirazione continua, non solo per le ricette, ma per lo stile, l’accoglienza e il modo in cui il tempo viene condiviso. RaMe è intimo ma aperto, elegante ma spontaneo. È pensato per chi cerca sostanza, verità e bellezza nelle piccole cose. Ogni piatto è un gesto semplice, ogni ingrediente ha una memoria, ogni dettaglio parla di calore e identità mediterranea. RaMe propone una cucina mediterranea contemporanea, che unisce profondamente territorio, stagionalità e creatività.



La filosofia è quella di una cucina onesta e ricca di memoria, capace di sorprendere con eleganza senza perdere il contatto con la materia. Gli ingredienti sono protagonisti: pescato fresco, ortaggi, legumi, erbe aromatiche, prodotti caseari e tagli selezionati di carne. Il menù è costruito come un percorso: si apre con attese originali (dal rocher di melanzana alle pinsa artigianali con caviale e champagne), prosegue con crudi d'autore e antipasti che fondono tradizione e intuizione (cevice di salmone, crema brûlée di feta, cous cous di frisella), primi piatti intensi come la "Milano-Valencia" o le Fettuccine Alfredo al tartufo, fino ai secondi che giocano tra classicismo e personalità (agnello alla milanese, polpo arrostito "come a Bari", pescato del giorno).



Chiude la carta una selezione di dessert evocativi come il "pastieramisu" o l'ananas arrostito con cioccolato bianco al forno. A pranzo, l'offerta si semplifica con piatti leggeri, stagionali e pensati per una clientela business: insalate creative, proposte di pasta e piatti unici ispirati al mercato del giorno. RaMe è una cucina che non punta all'eccesso, ma alla profondità. Una tavola che parla di radici, gusto e territorio con una voce contemporanea. Cucina mediterranea contemporanea. Piatti preparati con materie prime stagionali e selezionate, in modo semplice ma curato. La parola chiave è verità: nessuna maschera, solo ingredienti autentici e abbinamenti rispettosi.



RaMe accoglie i suoi ospiti in uno spazio che coniuga eleganza, carattere e atmosfera. Il design fonde richiami rétro e dettagli contemporanei in un ambiente caldo, intimo e riconoscibile. I colori dominanti – verde bosco, bianco e oro satinato – si intrecciano con materiali pregiati come velluto, marmo e legno, creando una sensazione di avvolgente raffinatezza.



Le pareti, oggi tinte di un bianco tenue, valorizzano i giochi di luce delle lampade decorative in stile vintage. L’interno è ricco di elementi visivi narrativi: arredi curati, cucina a vista e tavoli tondi che favoriscono il dialogo e la condivisione. All’interno, RaMe si articola in due spazi complementari: una sala principale, pensata per vivere l’esperienza gastronomica in un’atmosfera accogliente, con vista sulla cucina e un’illuminazione calda e diffusa.



Una zona Bar/Bistrot, dove gustare cocktail di mixology d’autore e vivere momenti più dinamici in un contesto curato ma informale. All’esterno, RaMe dispone di una zona dehor elegante e riservata, ideale per vivere l’esperienza anche all’aperto, soprattutto durante la bella stagione. Un angolo immerso nella luce naturale dove gustare un aperitivo, pranzare o cenare in tranquillità a Milano. RaMe è anche lo spazio perfetto per eventi privati, degustazioni e momenti su misura, pensati per chi desidera un’esperienza più intima o informale, sempre curata nei minimi dettagli.



RAME è in Via Piero della Francesca, 52 – Milano

Tel. 02/35948947