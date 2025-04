Un Teatro da Favola ha sempre saputo catturare l'attenzione del suo pubblico attraverso performances che mescolano fantasia, divertimento e insegnamenti preziosi. La loro ultima produzione, "Viaggio in Oceania", diretta da Pietro Clementi, non fa eccezione e si presenta come un'opera che trascende il semplice intrattenimento, toccando temi di profonda rilevanza culturale ed emotiva.

La storia ruota attorno alla figlia del capo tribù, la quale intraprende un viaggio coraggioso oltre la barriera corallina per salvare il suo popolo. Questo tema di avventura è accompagnato dalla presenza di un semi Dio che, pur essendo irresistibile, è anche impacciato. Questa dualità di carattere è uno dei punti di forza dell'opera, in quanto rende i personaggi incredibilmente umani e vicini al pubblico, sia adulto che bambino. La dinamica tra i personaggi principali offre momenti di commedia e ironia, ma anche spunti di riflessione sulle responsabilità che ciascuno di noi ha nei confronti della comunità.

La regia di Pietro Clementi è magistrale. Il suo approccio "languido" alla narrazione consente ai momenti di tensione di emergere in modo naturale, mentre le scene di interazione tra i personaggi sono costruite con grazia e dolcezza. I diversi livelli di lettura della storia la rendono fruibile a un pubblico vasto; i bambini possono godere delle avventure e delle gags, mentre gli adulti possono apprezzarne la profondità e le metafore culturali.

Un aspetto notevole di "Viaggio in Oceania" è la qualità della scenografia e dei costumi. La scelta dei colori vivaci e l'attenzione ai dettagli trasportano i membri del pubblico in un ambiente esotico, ricco di elementi tipici della cultura polinesiana. Ogni elemento, dai costumi ai fondali, è pensato per evocare un'atmosfera di meraviglia e incanto, contribuendo a rendere l'esperienza unica. In questo modo, lo spettacolo non si limita solo a raccontare una storia, ma invita il pubblico a immergersi completamente nel mondo presentato.

Il cast, composto da attori talentuosi e appassionati, porta in scena una performance vibrante. La chimica tra i protagonisti rende le dinamiche relazionali della storia ancora più autentiche. Uno degli aspetti che colpiscono di più è l'interattività dello spettacolo. Gli attori coinvolgono direttamente i bambini, creando momenti di magia e stupore.

La replica aggiunta del 13 aprile, dovuta all'elevata richiesta del pubblico, è una dimostrazione eloquente dell’amore e dell’apprezzamento che "Un Teatro da Favola" e "Viaggio in Oceania" suscita tra gli spettatori. La risposta calorosa è sintomatica di un crescente interesse verso produzioni teatrali che non solo intrattengono ma educano e ispirano.

12 aprile 2025 ore 15,00 e ore 17,30

13 aprile 2025 ore 11,00

UN TEATRO DA FAVOLA

presenta

Viaggio in Oceania

Regia Pietro Clementi

*_©Angelo Antonio Messina