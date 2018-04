MotoGP, Austin. Rossi e Marquez, confronto a distanza

Ognuno ha fatto la propria conferenza stampa separatamente... non li hanno messi assieme! Il primo a parlare della prossima gara di MotoGP è stato Marc Marquez che, però, invece di anticiparci le strategie ad Austin è tornato su quello che accaduto due settimane fa in Argentina, a Termas.

«Credo di aver sbagliato, sono stato penalizzato per questo (la manovra su Valentino è costata a Marquez un ritardo di 30 secondi nella classifica finale) e ho chiesto scusa. Servirà per il futuro. Spero di no, ma se mai dovessi trovarmi a gestire una gara così difficile saprò come comportarmi. Non accadrà più quanto successo.»

Tutto era accaduto perché Marquez dopo lo spegnimento della sua moto prima della partenza, dovuto ad un problema di elettronica, era stato costretto ad un passaggio ai box al secondo giro.

Qualche ora dopo, è stata la volta di Valentino Rossi a parlare ai cronisti. Dopo aver confermato di aver rivisto più volte le immagini dell'incidete in Argentina, il pilota pesarese ha detto di non aver cambiato ideato su quanto accaduto: «Marquez aveva un passo nettamente migliore del mio, mi avrebbe passato alla curva dopo. [Lo scontro] è stato gratuito.»

Sulla gara di domenica, Rossi ha detto che «ci aspetta un fine settimana impegnativo», ma di esser pronto.



Questi gli orari (per l'Italia) della MotoGP per tutti gli appuntamenti del fine settimana:



Venerdì

Prove libere, 1 sessione

16:55 - 17:40

MotoGP

Mamola’s PC

19:00 - 20:00

Prove libere, 1 sessione

21:05 - 21:50



Sabato

Prove libere, 3 sessione

16:55 - 17:40

Prove libere, 4 sessione

20:30 - 21:00

Qualificazione

21:10 - 21:25

Qualificazione per i primi 10 piloti

21:35 - 21:50





Domenica

Gara

21:00