Il libro "Aliti D'Amore - Quindici anni di appuntamenti con Gesù", raccoglie messaggi augurali scritti dall'autrice in occasione del Natale per parenti, conoscenti e amici.

A Vincenzo D’Alessio,

il cantore del Sud,

l’abile tessitore

di relazioni culturali.

“Natale è: accettare la propria vita, darsi sempre agli altri senza pretendere nulla in cambio e avere tanta pace interiore. Sia per te, ogni giorno, Natale”. Questo è stato il primo messaggio, inviato nel 1987 a parenti, amici, conoscenti e soprattutto ai miei compagni di viaggio, conosciuti nei vari centri di riabilitazione. È un pensiero breve, ma intenso e di difficile applicazione. Lo tengo sempre presente quando ogni anno, in occasione del Natale, ho sentito e continuo a sentire l’esigenza di rivolgermi a Gesù Bambino, mettendo in evidenza le varie problematiche sociali e le mie fragilità. Nel 2007 ho pubblicato la prima raccolta dei miei 20 appuntamenti con Gesù.

Ora, altri quindici anni vengono proposti al lettore in una seconda edizione, nel 2022, periodo incerto, confusionario per la guerra in Ucraina, la crisi energetica e per la presenza del Covid 19, che continua la sua avanzata nonostante il vaccino. Il virus con le sue varianti sta cambiando la nostra vita sociale, rendendoci più egoisti e più vulnerabili. Solo Gesù Bambino potrà aiutarci ad attraversare questo tunnel e a rivedere la Luce (dall'introduzione dell’Autrice).§





NATALE 2022



Il grido della Pace

Caro Gesù, mio re divino,

troverai il mondo peggiorato.

Le paure

sono aumentate.

Il Covid

galoppa con le sue varianti.

I potenti

con la loro insana follia

provoca no guerre, distruzioni, morti

e minacciano il nucleare.

La natura

si rivolta con

improvvise alluvioni e terremoti.

La crisi energetica

ci costringe al freddo e al gelo.

Il sovranismo ci sovrasta.

Inascoltato è

il grido della pace

di papa Francesco.​

Siamo impantanati

nelle sabbie mobili,

che risucchiano i piedi,

mentre le mani si agitano,

implorando i l cielo.

Chi potrà venire in nostro aiuto?

L’apostolo d’Amore,

il servo della Croce,

il Beato Domenico Lentini

nell’anno giubilare a lui dedicato

ci aiuterà ad uscire

da questa palude limacciosa

e potrà portare pace

nel nostro cuore,

intorno a noi

e nel mondo intero?

Teresa Armenti





