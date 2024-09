Si intitola “L’Assedio di Petelia” la nuova proposta artistica di Francesco Maria Gallo, noto autore e interprete di Inferno Opera Rock, Orlando Opera Rock e Elogio alla Follia Opera Rock. Gallo torna con una nuova produzione: una fiction epica in formato podcast video, suddivisa in 11 puntate: le prime tre sono visibili dal 14 settembre.

La serie, dedicata a suo padre Salvatore Gallo, giurista e storico di Strongoli (autore tra gli altri di ‘Mirti del mio colle’, ‘Il Vecchio campanile’, ‘Biagio Miraglia’, ‘Antero di Petelia’), si immerge nel cuore della Magna Grecia per raccontare una storia di resistenza, identità e guerra.

L’Assedio di Petelia” è una saga epica di resistenza, coraggio e destino, in cui il conflitto tra uomini e dei decide il futuro della città ribelle di Petelia.

La storia parte dalla piccola città di Petelia si trova a fronteggiare la minaccia imminente di Kroton, una potenza militare conosciuta per la sua espansione inarrestabile e il suo desiderio di dominio sui territori circostanti. Sotto la guida spietata del giovane comandante Demostene, l’esercito di Kroton si prepara a schiacciare la città ribelle di Petelia. Quello che segue non sarà solo uno scontro per la sopravvivenza, ma una battaglia per preservare l’identità stessa di Petelia, con l’ombra della guerra che si allunga su ogni angolo della città.

Francesco Maria Gallo trasporta il pubblico in un’epica narrazione visiva e sonora, dove le antiche guerre e le lotte di potere si intrecciano con temi universali di coraggio e resistenza. Le musiche originali creano un’atmosfera coinvolgente, mentre la qualità della produzione rende ogni episodio un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia, fiction e musica.

La serie, con musiche originali dello stesso Gallo, vede una produzione di altissimo livello, con un team creativo e tecnico d’eccezione: Direzione di produzione: Camelia Yang; Direzione della fotografia: Alessia Raiter; Computer grafica: Fliki; Prodotto e distribuito da WedōMovie.



Le puntate

L’Assedio di Petelia è disponibile ogni sabato alle ore 18:00 sui canali FMG Stories di Francesco Maria Gallo su YouTube Podcast e Spotify Podcaster. Le puntate saranno visibili in video 4k. A partire dal 14 settembre si possono trovare le prime tre puntate sui canali YouTube Podcast e Spotify Podcaster di Francesco Maria Gallo.

La Chiamata di Omero**

Petelia è sotto la minaccia di Kroton. Il consiglio della città convoca **Omero**, il leggendario stratega cieco, per guidare l’esercito contro il nemico imminente.

L’Ombra di Kroton

L’esercito di **Kroton**, guidato dal giovane e spietato **Demostene**, si avvicina. La città si prepara al peggio mentre la potenza di Kroton minaccia di annientare Petelia.

L’Addestramento dell’Esercito di Petelia

Nonostante l’inferiorità numerica, Omero inizia a preparare l’esercito di Petelia con tattiche intelligenti e una strategia basata sull’astuzia e la disciplina.

Il Primo Scontro

Le forze di Petelia e Kroton si incontrano in battaglia. Nonostante l’inferiorità numerica, la strategia di Omero permette a Petelia di resistere e prolungare la guerra.

Complotti e Tradimenti

All’interno di Kroton, alcune fazioni tramano contro **Demostene**. Anche a Petelia crescono le tensioni interne, complicando ulteriormente la situazione.

Ulisse a Petelia

Kroton lancia un assedio feroce su Petelia. La città soffre e il morale cala, ma la resistenza continua con l’aiuto inaspettato di Ulisse come stratega.

L’Aiuto degli Dei

La sacerdotessa di Petelia prega per la protezione divina, e misteriosi eventi cominciano a influenzare l’andamento della guerra. Gli dei sembrano schierarsi con Petelia.

Il Duello tra Lykos e Milo

In un combattimento decisivo, Lykos affronta il possente Milo di Kroton. La vittoria di Petelia pende da un filo, mentre il sacrificio di **Artemide**, la sacerdotessa, getta un’ombra sul destino della città.

La Caduta di Demostene

I complotti interni portano alla caduta di **Demostene**. Kroton è in disordine, ma gli eserciti continuano a combattere sotto l’influenza della dea Hera, che trama contro Petelia.

La Scomparsa di Omero e l’Arrivo di Filottete

Omero viene assassinato per mano di Hera, portando Petelia nello sconforto. Filottete, fondatore della città, risponde alla chiamata degli dei e guida un esercito di arcieri per salvare la città.

La battaglia finale