Gaetano Cordaro: “Io canto la realtà, non la criminalità” Il cantante trapper Gaetano Cordaro, noto TikToker con quasi 400 mila follower e oltre 15 milioni di visualizzazioni, è finito al centro di una controversia. L'annullamento del suo concerto a Ficarazzi ha acceso un dibattito: le sue canzoni sono state accusate di inneggiare alla malavita. Ma l’artista respinge ogni accusa, raccontando la vera storia dietro la sua musica. “Non sono un criminale, non ho mai avuto problemi con la giustizia”, chiarisce Cordaro.

“Le mie canzoni raccontano ciò che ho vissuto e visto. Se avessi vissuto il paradiso, avrei cantato il paradiso. Ma racconto la realtà che conosco, non per glorificarla, ma per dimostrare che c’è sempre una via d’uscita”. Cordaro spiega che la sua musica è una forma di espressione, non un’istigazione.

“Canto per ispirare i giovani, non per condurli verso scelte sbagliate”, afferma. “Io stesso ho iniziato dal nulla, vendendo panini per strada. La musica mi ha permesso di credere nei miei sogni, e voglio che i giovani sappiano che possono farcela anche loro”. Di recente, Cordaro è stato ospite a un evento privato a Campobasso, organizzato per un bambino con una grave disabilità. “Quando mi ha visto, quel bambino era felicissimo. Ha voluto cantare con me, ed è stato un momento incredibilmente emozionante”, racconta. “A volte giudichiamo le persone senza conoscerle davvero, ma basta andare oltre la superficie per scoprire storie che meritano di essere ascoltate”.

Nonostante l’amarezza per l'annullamento del concerto, Cordaro resta fermo nella sua missione di diffondere messaggi positivi attraverso la sua musica. “Non capisco perché le mie canzoni debbano essere censurate. Racconto storie di vita, ma sempre con un messaggio di speranza e riscatto. Non glorifico la violenza, ma canto l’amore e la possibilità di cambiare”, dichiara. Cordaro si chiede perché sia così facile fraintendere il messaggio di un artista:

“La musica è uno specchio della realtà. Se qualcuno non è disposto a guardare quella realtà, non significa che debba essere ignorata o censurata. Io voglio mostrare che anche da una situazione difficile può nascere qualcosa di buono”. Il trapper è determinato a non lasciarsi fermare dalle critiche. “Continuerò a fare ciò che amo, per me stesso e per chi mi segue. Non mi fermerò, perché credo fermamente nel potere della musica di ispirare e cambiare le persone”, afferma.

Cordaro sottolinea che il suo obiettivo non è mai stato promuovere la malavita, ma raccontare una storia di riscatto. “Io sono la prova che credendo nei propri sogni si può costruire un futuro diverso. Voglio che i giovani capiscano che c’è sempre una strada migliore”, dichiara. Gaetano Cordaro rimane un esempio di resilienza e determinazione per i suoi fan. Con la sua musica, continua a trasmettere un messaggio di speranza e a ispirare una nuova generazione di giovani che sognano un futuro migliore. “Non lasciate che le difficoltà vi fermino. Usatele per crescere”, conclude.