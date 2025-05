Un viaggio didattico e umano dentro oltre sessant’anni di musica italiana tra analisi tecnica e memoria personale

Alfredo Baroero, in arte Alpha, firma con Evoluzione +- Involuzione un’opera ibrida che mescola competenze musicologiche, aneddoti biografici e un’autentica passione per l’universo musicale. Il volume, pubblicato nel 2024, analizza brani rappresentativi dal 1960 a oggi, rivelandone i meccanismi armonici, melodici e comunicativi. Ma soprattutto, racconta la musica come esperienza viva, specchio di una società in mutamento.

Artista, produttore, tecnico del suono, docente: Alpha mette in campo oltre quarant’anni di attività per restituire al lettore una mappa ragionata — ma mai pedante — dell’evoluzione del linguaggio musicale in Italia. Dai dischi a 45 giri ascoltati da bambino con la nonna Elsa, alle collaborazioni con nomi noti della discografia, passando per l’esperienza diretta in radio, sul palco, in studio e in aula, l’autore trasforma la propria storia in una chiave di lettura dell’intera scena musicale italiana.

«Scrivere questo libro è stato come sparare un QRcode nei ricordi», afferma l’autore nelle prime pagine, «un viaggio che mi ha portato a guardare il passato non con nostalgia, ma con metodo». Ogni capitolo è infatti corredato da analisi dettagliate di brani emblematici, con spiegazioni tecniche accessibili anche a chi non ha una formazione musicale, ma desidera comprendere cosa si cela dietro a una hit o a un classico intramontabile. Come afferma nel libro: «Il brano crescerà, evolvendosi con l’interprete e la sua natura vocale. Anche per questo i brani di ieri non si scordano più».

Il titolo riflette un concetto chiave: l’evoluzione musicale non è sempre lineare, talvolta si piega su se stessa, si rifrange, si contraddice. «L’involuzione non è un degrado, ma un rientrare, un ripiegarsi sulla forma per riscriverla». Un punto di vista che diventa anche una riflessione sull’industria discografica, sui meccanismi della produzione contemporanea, sull’impatto dei media e sul ruolo degli artisti. In un tempo in cui tutto sembra consumarsi troppo in fretta, “Evoluzione +- Involuzione” invita a fermarsi, ascoltare, analizzare. È un libro pensato per studenti, curiosi, giovani artisti, ma anche per chi vuole riscoprire, con occhio critico e cuore aperto, la colonna sonora della propria vita.

