Sembra una questione di gomme il prossimo GP del Bahrain che domenica inaugurerà la stagione 2023 di Formula 1.

Nelle qualifiche odierne, Leclerc e Sainz hanno disputato il primo tentativo in Q1 con gomme medie. Poi, nel secondo tentativo hanno montato gomme soft usate e un nuovo set sia un Q1 che in Q3.

Leclerc, nell'ultima sessione di qualifiche ha effettuato un solo tentativo, ottenendo un 1'30" netto, per salvare un treno di gomme soft nuove per la gara, come ha spiegato nell'intervista a fine giornata. Sainz ha effettuato invece due tentativi e nel secondo ha fatto registrare 1:30"154, il quarto tempo. Pertanto, le due Ferrari domani partiranno in seconda fila e, almeno Leclerc, sembra voler giocare molto di strategia, puntando molto sulle morbide.

In prima fila le due Red Bull di Verstappen e Perez che, almeno in qualifica, non hanno dimostrato di essere così superiori... tutt'altro, considerando che tra Verstappen e Leclerc ci sono meno di 3 decimi ed un tentativo in meno. Ovviamente, quello che conta è il passo gara... ma per vedere le differenze reali tra le varie vetture bisognerà attendere domani.

Fernando Alonso, anche sabato, ha confermato le ottime impressioni messe in mostra venerdì, e alla fine delle qualifiche ha portato la sua Aston Martin nella prima casella della terza fila della griglia di partenza, davanti alle due Mercedes di Russell e Hamilton, che domenica non sembrano in grado di poter puntare alla vittoria.

Ottava l'altra Aston Martin di Stroll, che è riuscito comunque a far bene, considerando il problema ad una mano a seguito di una recente caduta. L'Alpine di Ocon e la Haas di Hulkenberg chiudono la lista dei primi dieci migliori tempi delle qualifiche.

Questi i risultati alla fine della Q3:

Domenica, il GP del Bahrain prenderà il via alle 16.