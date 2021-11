La vittoria odierna di Bagnaia nel GP della Comunità Valenciana, ultima gara di MotoGP della stagione 2021, nel giorno dell'addio alle gare di Valentino Rossi, oggi decimo al traguardo, speriamo possa essere d'augurio, una sorta di consegna del testimone, che il pilota della Ducati possa ripetere in carriera i successi de pilota pesarese.

Dopo 26 anni, 25 stagioni e nove titoli mondiali, al Circuit Ricardo Tormo Valentino Rossi, oggi alla guida di una Petronas Yamaha, ha corso la sua ultima gara nel Campionato del Mondo di MotoGP. Nell'occasione, i piloti della sua VR46 Riders Academy, durante la gara hanno affrontato la corsa con dei caschi che riproducevano alcune delle grafiche che hanno segnato la storia sportiva del Dottore.

Come si può capire da queste poche righe, la gara di oggi aveva il suo vincitore, già prima di iniziare. Comunque, la gara si è disputata ed è stata caratterizzata da una lotta "intestina" tra Pramac e Ducati, con la Suzuki a fare da possibile guastafeste... almeno per un po'.

Martin (Pramac) parte davanti a tutti, seguito da Miller (Ducati) e Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), mentre Bagnaia perde una posizione rispetto al secondo posto ottenuto in qualifica. L’australiano entra sul rookie spagnolo ma controbatte e la lotta per il primo posto ha loro due come protagonisti.

Dopo alcuni giri, la lotta di testa si restringe tra Martin e Bagnaia, finché il pilota Ducati non ha la meglio, prendendo un margine che per il rookie della Pramac sarà poi incolmabile. Alex Rins (Suzuki ) scivola alla curva 6 dell’11° giro mentre si trovava in quarta posizione in lotta con Miller, spianando così la strada del terzo gradino del podio all'altro pilota Ducati.

Con il successo odierno, il team Ducati si assicura il titolo di miglior team del 2021 con 433 punti e quello costruttori 380, mentre col secondo posto Jorge Martin (Pramac) si assicura il titolo di Rookie of the Year.





Questi i primi 10 classificati nel gran premio:

1. Francesco Baganai (Ducati Lenovo Team)

2. Jorge Martin (Pramac Racing) + 0.489

3. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.823

4. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 5.214

5. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 5.439

6. Johann Zarco (Pramac Racing) + 6.993

7. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 8.437

8. Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) + 10.933

9. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 12.651

10. Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) + 13.468