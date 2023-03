E' una primavera da vivere a ritmo di musica per il dj producer toscano Mark Donato. Tra breve, dapprima in esclusiva su Traxsource, arriva "Control", il suo nuovo singolo, su IsaVis Records. Nel frattempo, su Radio Armony, propone le sue selezioni musicali. Il bello è che Mark Donato spesso punta sul sound dei colleghi italiani. Ad esempo, i primi tre brani per la sua più recente selezione per questa emittente sono prodotti da Molella, Mauro Picotto, Paul Jockey... e non mancano, tra gli altri, brano di Sandro Puddu e Steve Tosi. Perchè suonare da soli è bello, ma sentirsi parte di una squadra è molto meglio.



Ecco qui sotto tutti i brani selezionati da Mark Donato per un suo recente su Radio Armony



1. Fly High to Paradise (feat. Khafno) - Molella - Picotto

2. Time Won't Wait - Alex Farolfi (feat. Aarön Pfeiffer)

3. Sweet Dreams (Are Made Of This) - Paul Jockey - Leyra

4. Sorry - Blondish, Madonna, Eran Hersh & Darmon

5. Bad Girls (Original Mix) - Sandro Puddu

6. Good Feeling (Original Mix)-Nari - Steve Tosi

7. Je Veux Je Peux (Extended mix) -NAMES 51

8. Real Batucada - Mark Donato

9. Do Ur Thing (Original Mix) - DI Formisan

10. Take Controls - Dee Niro



Chi è Mark Donato



Mark Donato è un dj producer toscano, un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ecco la recente "Last Night", un brano uscito su Universal… "Sueno Arabe", mentre scriviamo, ha totalizzato quasi 60.000 ascolti solo su Spotify. Molto ascoltate anche "S.O.S." ed "Alexandra" (quasi 40.000 ascolti). Tutto questo accade perché la musica proposta da Mark Donato è decisamente curata e attraversa i diversi generi di musica da ballo con personalità.