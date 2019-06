L’appuntamento a ingresso libero è per mercoledì 26 giugno 2019, dalle ore 18.30 alle ore 24, all’Istituto Numen & FabLab Milano in via Lambruschini 36 in Zona Bovisa, facilmente raggiungibile perché l’edificio è di fronte alla stazione Villa Pizzone del passante, a 2 fermate da MM Garibaldi.