Nulla di certo ancora per molte attività artistiche con pubblico e per pubblico e anche se, per il futuro prossimo, dopo decisioni di Governo, hanno diffuso comunicati per annunciare e confermare eventi, regna molta diffidenza dagli operatori danneggiati che hanno subito aperture e chiusure.

Con attenzione e rispetto delle direttive e delle ordinanze di prevenzione e sicurezza previste per lo svolgimento di eventi in presenza e promuovere il patrimonio culturale e la presentazione di progetti, iniziative editoriali e multimediali, da oggi 11 maggio il Teatro Carcano riapre con un poker di spettacoli:”CI RISIAMO!” la rassegna di quattro spettacoli che si terrà dall’11 al 28 maggio prossimi.

In CI RISIAMO! troverà posto una piccola parte della programmazione 2020/21 annunciata ma mai realizzata: un pronome, un verbo e un segno d’interpunzione perentorio per affermare la nostra voglia di ricominciare e riannodare i fili, bruscamente troncati, di quel meraviglioso gioco che ci piace tanto fare - e che da sempre è la nostra vocazione - che si chiama ‘teatro’ ”.



Da martedì 11 a venerdì 14 maggio 2021

LE GATTOPARDE – L’ultima festa prima della fine del mondo (debutto milanese)

Le Nina’s Drag Queens, già protagoniste al Carcano di Queen LeaR, firmano e interpretano LE GATTOPARDE - L’ultima festa prima della fine del mondo guardando al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa come ad un’icona nazional-popolare. Colorato ed eccessivo, lo spettacolo non sarà un adattamento del romanzo, ma una follia in forma di teatro, una grande festa che mescola sacro e profano, letteratura e canzonette, barocco siciliano e pop scatenato. Autori e interpreti Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia, Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò, che firma la regia.

Coproduzione Aparte Soc. Coop. | Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano | Teatro Metastasio di Prato | Emilia Romagna Teatro Fondazione.

DURATA: 1 ora e 40 minuti senza intervallo. ORARI: 11, 12 e 14 maggio ore 19:30 - 13 maggio ore 16:00



Da martedì 18 a venerdì 21 maggio 2021

INNAMORATI (debutto nazionale)

L’attore-mattatore Davide Lorenzo Palla, specialista in allestimenti shakespeariani in stile one-man-show, si lancia in una avventura teatrale non più in solitaria affrontando uno dei capolavori di Carlo Goldoni, Gl’innamorati, per l’occasione ribattezzato più semplicemente INNAMORATI. Diretto da Riccardo Mallus, affiancato dai giovani attori Irene Timpanaro e Giacomo Stallone e dal fido musico Tiziano Cannas Aghedu, Palla svelerà al pubblico una storia d’amore dietro la quale si nascondono tensioni che poco hanno a che fare con l’amore romantico e con la commedia goldoniana.

Produzione Centro d‘Arte Contemporanea Teatro Carcano.

DURATA: 1 ora e 20 minuti senza intervallo. ORARI 18, 19 e 21 maggio ore 19:30 - 20 maggio ore 16:00

PREZZI Le Gattoparde e Innamorati:

Poltronissima Intero € 38,00 - Ridotto gruppi, cral, biblioteche, insegnanti € 24,00 - Ridotto over 65 € 20,00 - Ridotto under 26 € 17,00 Poltrona/Balconata Intero € 27,50 - Ridotto gruppi, cral, biblioteche, insegnanti € 18,50 - Ridotto over 65 € 16,00 - Ridotto under 26 € 15,00



Martedì 25 maggio 2021 ore 19:30

SITUAZIONE DRAMMATICA - Il copione

Serata dedicata alla drammaturgia italiana contemporanea con la partecipazione di autore, attori e pubblico

LA MACCHIA di Fabio Pisano - autore vincitore Premio Hystrio 2019

Con Mariangela Granelli, Sebastian Luque Herrera

In attesa di poterlo presentare nella sua completezza, l’Associazione “Situazione Drammatica” di Tindaro Granata, Carlo Guasconi e Ugo Fiore offre un succoso assaggio del suo progetto SITUAZIONE DRAMMATICA - Il copione. Nel corso della serata l’autore introdurrà la sua opera agli spettatori che, armati del copione che verrà loro consegnato all’ingresso, potranno seguire la lettura drammatizzata da parte degli attori. Un’occasione straordinaria per scoprire la bellezza e la magia della trasformazione della parola scritta in parola recitata.

Coproduzione Associazione “Situazione Drammatica” Proxima Res | Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano.

DURATA: 1 ora e 30 minuti senza intervallo.

Posto unico intero € 10,00 - Ridotto over 65, gruppi, insegnanti, under 26 e abbonati 2020/21 € 8,00



Giovedì 27 e venerdì 28 maggio 2021 ore 19:30

APPUNTI G

Ironico e dissacrante viaggio nell’universo sessuale femminile, APPUNTI G vede in scena tre note attrici comiche di generazioni differenti - Lucia Vasini, Alessandra Faiella, Rita Pelusio - affiancate dalla giornalista Livia Grossi. Tra monologhi e pezzi corali, risate e pagine di cronaca, un’occasione per riflettere su un tema dalle mille sfaccettature e implicazioni.

Produzione Nidodiragno / Coop CMC | Collettivo ApPunti G | Sara Novarese.

DURATA: 1 ora e 20 minuti senza intervallo

Posto unico intero € 18,00 - Ridotto over 65, gruppi, insegnanti € 15,00 - Ridotto under 26 e abbonati 2020/21 € 13,50







In ottemperanza alle disposizioni governative, per la programmazione di maggio 2021 la capienza della sala del Teatro Carcano verrà ridotta e le piante dei posti verranno riconfigurate tenendo conto dell’obbligo del distanziamento fisico.

Sul sito del Teatro Carcano www.teatrocarcano.com

le informazioni su prenotazioni, utilizzo voucher, protocollo sicurezza.

Prenotazioni telefoniche: 02 55181362 / + 39 02 55181377 (WhatsApp)

Prenotazioni online: biglietti.teatrocarcano.com | vivaticket.it

Il botteghino del teatro sarà aperto da martedì 4 a venerdì 28 maggio

(ore 10.00 - 18:30 da lunedì a sabato).

Il Teatro Carcano agisce nel rispetto delle normative anti COVID-19.







_©Angelo Antonio Messina