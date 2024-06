"Tra Palco e Realtà" arriva al Teatro Manzoni di Milano il 13 giugno 2024 alle ore 20:45!

Lo show, che ha già registrato il tutto esaurito in diverse città italiane, torna a Milano con un nuovo spettacolo al Teatro Manzoni il 13 giugno. Per un'occasione unica per vedere i propri beniamini esibirsi dal vivo e conoscerli un po' più da vicino, è un vero e proprio viaggio tra emozioni, musica e parole. I protagonisti, infatti, non sono solo artisti talentuosi, ma anche persone con storie da raccontare, sogni da realizzare e ostacoli da superare.

13 giugno 2024 ore 20,45

Influendo Production

presenta

TRA PALCO E REALTA’

Musica, danza e parole

presentano Klaudia Pepa e Garrison Rochelle

con

Virginio, Alex Wyse, Piccolo G, Christian Stefanelli, Ivanhoe Spalluto e Jasper, Miguel Wave, Nicholas Borgogni, Maddalena Svevi, Rita Pompili, Giulia Luzi

Tra Palco e Realtà, un format interessante che offre al pubblico uno sguardo inedito sulla vita degli artisti, che unisce musica, danza e recitazione. Condotto da Klaudia Pepa e Garrison Rochelle, porta a teatro artisti noti e meno noti per raccontarsi tra parole, musica e performance. Gli artisti, infatti, si esibiranno in performance live e racconteranno al pubblico le loro storie, i loro sogni, le loro aspettative e le loro difficoltà e..., per riflettere, sul percorso che li ha portati al successo. Uno spettacolo ricco di emozioni e di spunti di riflessione, per un pubblico di tutte le età.

Tra Palco e Realtà ha ricevuto recensioni positive da parte del pubblico e della critica. Lo spettacolo è stato elogiato per il suo formato unico, che offre agli spettatori uno sguardo intimo alla vita degli artisti. Gli artisti sono stati anche elogiati per le loro esibizioni commoventi e ispirazionali.

Uno spettacolo da non perdere per tutti gli amanti della musica e del teatro e l'occasione di vivere una serata indimenticabile al Teatro Manzoni!

Nel complesso, Tra Palco e Realtà è un'esperienza di intrattenimento unica e toccante che vale la pena vedere: “Un vero e proprio viaggio tra palco e realtà, che ci permette di conoscere meglio i nostri beniamini”.

"Uno spettacolo da non perdere per tutti gli amanti della musica e del teatro."

