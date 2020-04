La riunione flop dell'Eurogruppo mercoledì ha fatto sentire i suoi effetti sui mercati azionari del Vecchio Continente, che sono andati in negativo.

Milano è la piazza che ha avuto la flessione minore, mentre la peggiore in Europa è stata Madrid, che ha perso un punto e mezzo percentuale. In serata hanno chiuso in territorio positivo invece gli indici americani di Wall Street.

Giovedì, invece, gli scambi in mattinata sono in territorio positivo, in attesa di notizie da Bruxelles sull'andamento della trattativa relativa a quali strumenti l'Ue dovrebbe adottare per gestire la crisi post coronavirus, anche se gli indici sono ben lontani dai livelli pre-crisi.