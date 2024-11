L'ufficio del turismo della Polinesia Francese ha deciso di creare due eventi per trasportarci idealmente a Tahiti e farci respirare l'aria tropicale dell'Oceano Pacifico. I due eventi sono previsti per sabato 23 novembre a Milano e saranno totalmente gratuiti, è necessaria solo la prenotazione. Un evento sarà dedicato agli amanti delle immersioni subacquee, l'altro a chi ama navigare sulle barche a vela. In entrambi i casi viaggeremo attraverso la cultura e le tradizioni polinesiane...