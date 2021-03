Con un "gollonzo" di Skriniar l'Inter ha superato l'Atalanta nel posticipo del lunedì che si è disputato al Meazza per la 26.esima giornata dal campionato di Serie A. Grazie alla vittoria i nerazzurri tornano a +6 consolidando il vantaggio sul Milan, secondo in classifica.

Merito dell'Inter l'aver condotto una gara accorta che ha permesso ai nerazzurri di conservare inviolata la propria porta per la settima partita nelle ultime nove disputate.

Handanovic, comunque, non è stato inoperoso, parando un colpo di testa di Zapata, a botta sicura, nel primo tempo. L'Inter ha ottenuto i 3 punti all'inizio del secondo tempo con un diagonale di Skriniar che si è ritrovato il pallone tra i piedi a seguito di una mischia in area. Sportiello non ha neppure visto partire il tiro e la palla è finita in rete. Quello di Skriniar, in base a quanto riportano le statistiche ufficiali, è stato l'unico tiro dell'Inter nello specchio della porta difesa dall'Atalanta in tutti i 90 minuti!

Quella ottenuta ieri è la settima vittoria consecutiva per la squadra di Conte che si è aggiudicata tutte le gare del girone di ritorno. I bergamaschi, da parte loro, nonostante la sconfitta hanno fornito un'ottima prestazione, restando pienamente in corsa per l'obiettivo Champions, con il quarto posto della Roma distante un solo punto.

Così Gasperini, al termine, ha commentato la gara:

"Questa sera la fortuna non è stata dalla nostra parte, ma dobbiamo essere soddisfatti dalla prestazione. Abbiamo perso su un calcio d'angolo e abbiamo avuto diverse possibilità, peccato. Il rammarico è solo del risultato. Abbiamo fatto più partite nella partita e tutte bene. Sulle palle inattive abbiamo avuto due opportunità, li un po' di fortuna incide. Abbiamo perso una partita che a parere nostro non meritavamo di perdere, ma da questo tipo di partite dobbiamo imparare qualcosa. Abbiamo margini di miglioramento, ma siamo anche molto avanti. Dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo perché stiamo giocando un campionato di altissimo livello".

Queste, invece, le parole di Antonio Conte:

"Abbiamo ristabilito le distanze e giocare dopo, quando tutte le inseguitrici hanno vinto, mette ancora più pressione. Ce n'era tanta ma andrà sempre ad aumentare da qui alla fine, in più c'è da dire che l'Atalanta è una squadra ostica che strappa punti a tutte le grandi. Loro sono stati un po' più accorti rispetto alle altre volte in cui ci siamo affrontati, quindi sono tre punti importanti, contro un'ottima squadra. Staccare l'Atalanta è importante anche per il discorso scudetto, perché sono una squadra con grande mentalità e potevano dire la loro anche nella corsa al vertice".Abbiamo fallito occasioni clamorose, due con Romelu. Avremmo potuto fare meglio perché le chance sono state importanti, ma le abbiamo sprecate non riuscendo a concludere verso la porta. Avremmo potuto fare di più ma è stata una partita molto tattica. Chi gioca contro di noi ci mette sempre qualcosa in più, l'Atalanta ha cambiato qualcosa e non credo che abbia avuto grandi occasioni, se non su due calci d'angolo consecutivi dove abbiamo avuto un atteggiamento troppo morbido. Noi abbiamo prodotto poco ma l'Atalanta ha prodotto anche meno di noi. Tutti i ragazzi sono totalmente coinvolti e devoti alla causa. Stasera ad esempio c'è da fare un grande plauso a Lautaro, perché non solo si è impegnato in fase offensiva ma anche in fase difensiva si è sacrificato molto perché l'Atalanta ha provato a inserirsi nello spazio alle spalle prima di Vidal e poi di Eriksen e 'Lauti' si è abbassato per darci una mano, riuscendo però a fare pressione quando era necessario. Per arrivare all'obiettivo finale serve il sacrificio di tutti. Faccio anche i complimenti a chi sta giocando meno, perché ad esempio ragazzi come D'Ambrosio e Ranocchia, che sono qui da tempo, sono la nostra forza, ci stanno dando grande personalità. È giusto ringraziare anche questi calciatori, così come Kolarov, Ashley Young, Vecino e tutti gli altri che ci permettono di avere grande applicazione. Adesso ci aspettando due sfide toste contro Torino e Sassuolo e dobbiamo continuare così senza pensare a ciò che è stato. Domani i ragazzi riposeranno, ricarichiamo le batterie e poi ci prepariamo per le prossime sfide".







Crediti immagine: twitter.com/Stefandevrij/status/1369224027882074113