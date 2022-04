La gara con i felsinei ha denunciato per l'ennesima volta i limiti di una squadra non allenata, peggiorata nei suoi esponenti migliori, mortificata da una totale disorganizzazione che tende a far sembrare i singoli peggiori di quel che sono in realtà. Tutto questo perché un Presidente testardo, cocciuto e permaloso ha voluto provare il secondo giro di un bluff già smascherato da anni. Buon ascolto. Augh!