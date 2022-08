Queste alcune delle dichiarazioni della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel discorso di apertura della due giorni del Forum Strategico di Bled, in Slovenia, per dibattere sulla possibilità che il governo del potere possa sostituire il potere delle regole.

Non è un eufemismo dire che il mondo ha seguito da vicino la nostra risposta all'aggressione russa. La posta in gioco è chiara a tutti. All'inizio di quest'anno, Russia e Cina hanno apertamente dichiarato una cosiddetta amicizia illimitata. E solo poche settimane dopo, la Russia ha lanciato la sua guerra contro l'Ucraina, settimane dopo. Il messaggio non potrebbe essere più esplicito. Se vogliamo preservare principi di base come l'autodeterminazione e l'inviolabilità dei confini, Putin non può vincere questa guerra. E l'Ucraina deve vincere questa guerra. Questo è assolutamente chiaro. Questo è il motivo per cui abbiamo mobilitato le nostre forze economiche come mai prima d'ora. Nel giro di pochi giorni e settimane abbiamo approvato le sanzioni di più ampia portata mai attuate. E le sanzioni stanno causando danni colossali alla capacità del Cremlino di fare la guerra. Lo stesso Putin lo ha ammesso. E il danno aumenterà solo nel tempo. Oltre a questo, abbiamo sostenuto finanziariamente l'Ucraina con oltre 10 miliardi di euro dall'inizio della guerra, e non includo il sostegno bilaterale dei nostri Stati membri. E stiamo lavorando alla prossima tranche. Altro sarà fatto per l'Ucraina. Il mio messaggio ai nostri Stati membri è molto chiaro. Abbiamo utilizzato, per la prima volta in assoluto, le risorse del bilancio europeo per l'equipaggiamento militare per sostenere il coraggioso sforzo di difesa dell'Ucraina. Sosterremo l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Lo stiamo facendo per l'Ucraina. Lo stiamo facendo per sostenere i nostri valori europei. Ma lo stiamo anche facendo per dimostrare, alla Russia e al mondo intero, che infrangere le regole condivise a livello internazionale comporta un costo enorme. Questo deve essere molto chiaro. Questo sforzo deve accompagnarsi a un nuovo pensiero strategico europeo. ...

Dobbiamo porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili russi. E il nostro lavoro qui è a buon punto. Stiamo diversificando i nostri fornitori alla velocità della luce. Le forniture di gas da fonti diverse dalla Russia sono aumentate di 31 miliardi di metri cubi da gennaio di quest'anno. Questo compensa ormai i tagli russi all'approvvigionamento di gas in Europa [la sola Italia consuma intorno ai 75 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, ndr].Stiamo anche riducendo sostanzialmente il nostro fabbisogno di gas importato. Perché dobbiamo prepararci per una potenziale interruzione totale del gas russo. E per questo abbiamo chiesto agli Stati membri di ridurre del 15% il consumo di gas in modo da reindirizzarlo allo stoccaggio. Ciò può far risparmiare fino a 45 miliardi di metri cubi di gas naturale. E, in definitiva, il modo migliore per sbarazzarsi dei combustibili fossili russi è ovviamente accelerare la nostra transizione verso fonti di energia verde. Ogni kilowattora di elettricità che l'Europa genera dal solare, dall'eolico, dall'energia idroelettrica, dalla biomassa, dall'idrogeno geotermico o verde ci rende meno dipendenti dai combustibili fossili russi. Quindi investi in quello. Se guardi ai fatti, alle prove, oggi il prezzo dell'energia eolica e solare è più conveniente rispetto ai combustibili fossili inquinanti. Ecco perché, con la nostra iniziativa REPowerEU, investiremo insieme 300 miliardi di euro per accelerare la transizione verde. Ad esempio, stiamo ora finanziando uno dei più grandi parchi eolici offshore del mondo nel Mare del Nord. E domani sarò in Danimarca per discutere iniziative esattamente simili, un enorme parco eolico offshore nel Mar Baltico. ...



Le transizioni verde e digitale aumenteranno enormemente il nostro bisogno di materie prime - prendiamo ad esempio il litio per le batterie o il silicio per i chip... - per produrre magneti per veicoli elettrici e turbine eoliche. La loro domanda potrebbe raddoppiare entro il 2030. E se si guarda alla domanda europea di batterie al litio, è destinata ad aumentare a un tasso annuo del 40% tra il 2020 e il 2025, un aumento della domanda del 40% all'anno.Ora, la buona notizia è: significa che il Green Deal europeo sta procedendo. La notizia non così buona è che un paese domina la loro produzione. Delle 30 materie prime critiche, oggi 10 provengono principalmente dalla Cina. Quindi dobbiamo evitare di cadere nella stessa dipendenza del petrolio e del gas. Non dovremmo sostituire le vecchie dipendenze con quelle nuove. Quindi dobbiamo assicurarci che l'accesso a queste merci non venga utilizzato per ricattarci. Dobbiamo diversificare l'offerta e costruire nuovi legami con partner affidabili che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo. A questo scopo, ad esempio, tra due settimane mi recherò in Canada, partner che la pensano allo stesso modo con offerte molto interessanti. Il potere delle democrazie dipende anche dalla costruzione di solide basi con partner che la pensano allo stesso modo per l'economia di domani. ....



Dobbiamo anche guardare oltre l'Europa e oltre la geopolitica del nostro immediato vicinato. Il potere delle democrazie, la nostra capacità di plasmare il mondo di domani, dipende molto dalla nostra capacità di avere un modello di crescita e un modello economico che funzionino per tutti. Un modello di crescita adeguato alle sfide di questo secolo, a partire dai cambiamenti climatici e con la digitalizzazione di tutti i settori economici. C'è un urgente bisogno di stabilire l'infrastruttura materiale della futura economia mondiale, che sia veramente sostenibile per il nostro pianeta e che offra prosperità al maggior numero di persone. Poiché gli investimenti e le infrastrutture contribuiscono a plasmare le regole del nostro mondo, possono promuovere un commercio libero ed equo, invece della dipendenza finanziaria. Possono proteggere il nostro ambiente invece di sfruttarlo e inquinarlo.Questo è il motivo per cui abbiamo proposto Global Gateway. 300 miliardi di euro di investimenti. Questo è il nostro approccio ai grandi progetti infrastrutturali: basato sul valore, trasparente, aperto al settore privato. Infrastrutture che offrono benefici duraturi alle comunità locali. E così facendo, vogliamo mostrare il potere di un'agenda di investimento orientata al valore. Sappiamo come possono essere gli investimenti di altri paesi. Prendi, ad esempio, la Russia. Il prezzo da pagare per il loro petrolio e gas è la perdita di sovranità e di indipendenza. Non vogliono partner; vogliono vassalli. E non è solo il Cremlino. Decine di paesi sono sull'orlo del default perché non possono pagare il loro debito con la Cina. E alcuni sono già inadempienti. Il Financial Times la chiama "crisi del debito emergente della Belt and Road". Prestiti allo sviluppo che ignorano gli standard ambientali e sociali, che riducono la gestione del rischio e mancano di trasparenza? Questi non possono fornire ciò di cui i paesi hanno bisogno. C'è un modo migliore. E sta a noi farlo funzionare in tutti gli angoli del mondo. Non è solo il futuro di diversi paesi che è appeso a un filo, è il futuro dell'ordine basato sulle regole. Questa è la nostra responsabilità come democrazie dei nostri giorni e della nostra epoca. E voglio che l'Europa sia all'altezza. Per il nostro bene e per il bene del mondo.