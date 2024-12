Soluzioni all’avanguardia, innovazione nella gestione degli ospedali e l’aggiornamento professionale del personale sanitario: questi i principali temi trattati al Business Forum Italo-Ceco, che ha visto anche la partecipazione di PFE S.p.A.



PFE S.p.A. tra le realtà invitate al Business Forum Italo-Ceco

Si è tenuto lo scorso 21 novembre a Praga, presso la Camera dei Deputati della Repubblica Ceca, e con il patrocinio del Ministero della Sanità della Repubblica Ceca, il Business Forum Italo-Ceco. Al centro dell’evento il futuro della sanità e della cura delle persone. L’incontro è stato organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Ceca, dall’Ambasciata d’Italia a Praga e dall’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, in coordinamento con il Parlamento italiano e il Parlamento ceco e in collaborazione con Confindustria Servizi HCFS, Fondazione Life, Apri International e Confederazione italiana libere professioni. Presente al Forum internazionale anche un rappresentante di PFE S.p.A., azienda italiana leader nell’ambito di Cleaning e Facility Management.



L’Head of Sales di PFE S.p.A. presenta il “Clever Job”

Nel corso dell’evento, i vari rappresentanti delle imprese italiane e ceche hanno discusso di temi chiave, tra cui soluzioni innovative per la sanità, come l’integrazione della robotica e dell’intelligenza artificiale, innovazione nella gestione degli ospedali e l’aggiornamento professionale del personale sanitario. A rappresentare PFE S.p.A. al Forum di Praga l’Head of Sales Roberto Colombo, il quale ha colto l’occasione per presentare il processo di lavoro brevettato “Clever Job”. Ideato allo scopo di migliorare l’efficientamento del servizio e innalzare i valori della sostenibilità, consente di ridurre i tempi e i consumi legati all’attività di cleaning fino al 25%.