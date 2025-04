Dal sistema “Cook and Chill” ai distributori automatici intelligenti, fino al macchinario che trasforma i rifiuti umidi in sostanza secca riutilizzabile: innovazione e sostenibilità sono al centro dell’attività di Euroristorazione, da oltre 30 anni protagonista nel settore della ristorazione collettiva.



Euroristorazione: soluzioni mirate e sostenibili per innovare il settore della ristorazione

Da più di 30 anni, Euroristorazione offre servizi di ristorazione aziendale e scolastica con un’attenzione rigorosa alla qualità delle materie prime, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. L’azienda ha implementato il sistema “Cook and Chill”, il quale consente di conservare i pasti cucinati a una temperatura controllata che ne garantisce la freschezza e la sicurezza fino al momento del consumo, per una gestione ottimale delle scorte e una sensibile riduzione degli sprechi. Combattere lo spreco alimentare è infatti una delle principali preoccupazioni della società che, quotidianamente, cerca di farlo adottando soluzioni innovative e personalizzate, con l’impiego di tecnologie avanzate e pratiche gestionali sostenibili. Il Presidente del CdA di Euroristorazione ha rivelato come anche l’Intelligenza Artificiale svolga ormai un ruolo chiave nella programmazione della produzione. L’IA, ha evidenziato Tommaso Putin, “consente di ottimizzare i volumi di cibo preparato, adattandoli alle reali necessità, evitando sovrapproduzioni e riducendo gli sprechi”. A questo si aggiunge poi la possibilità, per i consumatori, di effettuare le prenotazioni dei pasti online tramite un portale dedicato, permettendo “una gestione precisa delle quantità di cibo da produrre”. Tra le altre innovazioni implementate dall’azienda c’è quella dei distributori automatici intelligenti, una soluzione pensata per le imprese che non dispongono di spazi per una cucina interna. Riforniti ogni giorno in base alle prenotazioni effettuate, i distributori consentono ai collaboratori e alle collaboratrici di accedere a pasti freschi e di qualità in qualsiasi momento della giornata lavorativa.



Euroristorazione: l’impegno per la sostenibilità e il valore del capitale umano

L’impegno per la sostenibilità di Euroristorazione è attestato da diverse certificazioni ambientali, tra cui ISO 14001:2015 per la gestione ambientale e ISO 50001:2018 per l’efficienza energetica. L’azienda è anche registrata al sistema Emas, il massimo riconoscimento europeo per la trasparenza e l’efficacia nella gestione ambientale. La società si vede inoltre concretamente impegnata nell’economia circolare e nel recupero dei rifiuti organici. Ne è una dimostrazione l’installazione, presso molte sedi, di un innovativo macchinario capace di trasformare i rifiuti umidi in sostanza secca riutilizzabile. “L’obiettivo a lungo termine – ha rimarcato il Presidente Tommaso Putin – è ridurre significativamente la quantità di rifiuto umido che deve essere inviata agli impianti di trattamento, riducendo così le emissioni legate al trasporto e al trattamento stesso”. Oltre a evitare l’impatto ambientale associato alla gestione dei rifiuti, questo sistema trasforma il rifiuto in nuova materia prima, in linea con i principi dell’economia circolare. “Questa è solo una buona prassi messa in atto, il costante miglioramento dal lato della sostenibilità ambientale ci sta molto a cuore e stiamo continuando a esplorare nuove best practice”. Un altro punto di forza di Euroristorazione è il valore dato al proprio capitale umano, “una delle risorse più importanti dell’azienda”. Con oltre 3.500 collaboratori e collaboratrici, la società garantisce loro un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, orientato allo sviluppo professionale e personale.