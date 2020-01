L'attrice comica di origine australiana Celeste Barber nello scorso fine settimana ha lanciato una raccolta fondi per supportare gli sforzi di coloro che nel Nuovo Galles del Sud (in Australia) stanno combattendo gli incendi che stanno devastando quella regione.

In sole 48 ore Celeste Barber ha raccolto oltre 35 milioni di dollari. A supportarla nell'iniziativa anche alcune satar internazionali come la cantante statunitense Pink e l'attrice australiana Nicole Kidman, che hanno promesso ciascuna di donare 500.000 dollari. Stessa cifra donata dlla pop star australiana Kylie Minogue.

Ma in questa classifica al maggior sostegno, vince l'attore Chris Hemsworth, anch'egli australiano, divenuto famoso per impersonare il dio del tuono Thor nei film del Cinematic Universe della Marvel.







Nell'ultimo aggiornamento sulla situazione degli incendi in Australia, martedì le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno riferito che gli incendi in quel solo Stato hanno provocato la distruzione di 1.588 case, mentre sono 653 quelle che hanno subito danni, mentre sono 200 le case andate distrutte nel confinante Victoria e 100 quelle in altri Stati.

Finora, solo i danni materiali, ammontano ad oltre 700 milioni di dollari, ma la cifra è da ritenersi puramente indicativa e sicuramente parziale.

Da settembre, gli incendi hanno causato in Australia 25 vittime, oltre alla morte di milioni di animali. Il territorio andato distrutto corrisponde a circa metà dell'Italia del nord.