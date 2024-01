Quest'anno per la gara della categoria Miglior sonoro agli Oscar 2024 parte favorito il team di Oppenheimer, inseguito da altri 3 film (Maestro, Ferrari, Killers of the Flower Moon) con cui condivide la candidatura a tutti i premi chiave tra cui quelli assegnati dagli addetti del settore e cioè i Cinema Audio Society Awards.

Per il 5° nome la gara è apertissima tra The zone of Interest e Barbie entrambi nella lista dei semifinalisti dei BAFTA, soprattutto dopo l’esclusione a sorpresa di Spider-Man: Across the Spider-Verse dalla short-list dell’Academy.