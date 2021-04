Il Messico ha segnalato 4.189 nuovi casi confermati di COVID-19 e altri 401 decessi, portando il totale dei contagi del Paese a 2.295.435, mentre sono stati 211.213 i decessi, secondo i dati del ministero della Salute diffusi giovedì.

In base a tali dati, il Messico è al terzo posto al mondo per numero di morti dopo Stati Uniti e Brasile, ma primo in rapporto alla popolazione.

Ma quello che preoccupa è che secondo il governo i numeri dei casi "reali" è probabilmente significativamente più alto e dati forniti di recente dal ministero hanno suggerito che il bilancio effettivo delle vittime con coronavirus sarebbe almeno del 60% più alto rispetto alla cifra ufficiale.