Dopo il post pubblicato ieri sul proprio account Instagram, Marino Bartoletti, stavolta a Radio24 ha parlato ancora di Sarri e di Fiorentina, dicendo che il futuro del tecnico di Figline è una questione di "liquidazioni e disimpegni", aggiungendo anche che "a Sarri sta molto simpatico Rocco Commisso".

E allora è un matrimonio che s'ha da fare?

A sentire il presidente e proprietario della Viola sembrerebbe di no, almeno per il momento. Commisso, nel primo pomeriggio di martedì, una volta incontrato Beppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti mentre usciva dall'albergo che lo ospita durante i suoi soggiorni in Italia.

"Iachini non è stato mai messo in discussione" ha detto Commisso. "Leggo molte notizie sull'argomento, ma sono fake news, perché vengono riportate cose che non esistono."

Il prossimo turno di campionato vedrà la Fiorentina impegnata al Franchi contro l'Udinese. Siamo sicuri che se la squadra dovesse offrire una prestazione tanto imbarazzante come quella di domenica scorsa Commisso ripeterà che Iachini non è in discussione? C'è chi scommette di no.