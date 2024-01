La tanto attesa ripresa dell'economia cinese al momento rimane un miraggio. L'andamento dei consumi resta infatti fiacco e con la crisi del settore immobiliare i due fattori rappresentano una zavorra importante per il PIL del Paese asiatico.

Tuttavia, anche in questo scenario, il mercato cinese è tutt'altro che in fin di vita. Infatti, si intravede già nel settore automobilistico la possibilità che diventi uno dei punti di forza dell'economia di Pechino nel prossimo futuro.

Il divario con i competitor europei è quasi praticamente azzerato in termini di tecnologia, design e produzione, in più, la Cina ha il vantaggio di poter avere accesso a materie prime essenziali per costruire vetture che possano soddisfare i vincoli della transizione ecologica (leggi batterie).