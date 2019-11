Banchi di sardine, da alcuni giorni, nuotano liberamente nelle piazze italiane. Dopo l'ultimo avvistamento di venerdì, dove a Palermo hanno riempito Piazza Verdi, un banco di sardine oggi ha riempito Piazza della Repubblica a Perugia, proprio quando Salvini incontrava la neo-governatrice Donatella Tesei alla Città della Domenica.

Che per il segretario leghista e senatore a scappa tempo, Matteo Salvini, le sardine stiano diventando un problema, se non un vero incubo, lo dimostrano i suoi "gattini", risultati inefficaci nell'arginarlo.

A confermarlo, il fatto che dei flash mob "ittici" Salvini oramai ha smesso di parlare... anche perché non può neppure far leva sull'ultima arma a sua disposizione: il vittimismo.

Il movimento delle 6000 sardine ricorda a chiunque voglia partecipare ad un flash mob, quali siano i "10 comandamenti" da rispettare:



1. I NUMERI valgono più della propaganda e delle fake news, per questo dobbiamo essere in tanti e far sapere alle persone che la pensano come noi che esiste questo gruppo;2. È possibile cambiare l’inerzia di una retorica populista. Come? Utilizzando arte, BELLEZZA, non violenza, creatività e ascolto;3. La testa viene prima della pancia, o meglio, le EMOZIONI vanno allineate al pensiero critico;4. Le PERSONE vengono prima degli account social. Perché? Perché sappiamo di essere persone reali, con facoltà di pensiero e azione. La piazza è parte del mondo reale ed è lì che vogliamo tornare;5. Protagonista è la piazza, non gli organizzatori. Crediamo nella PARTECIPAZIONE;6. Nessuna bandiera, nessun insulto, nessuna violenza. Siamo INCLUSIVI;7. Non siamo soli ma parte di RELAZIONI UMANE. Mettiamoci in rete;8. Siamo vulnerabili e accettiamo la commozione nello spettro delle emozioni possibili, nonché necessarie. Siamo EMPATICI;9. Le azioni mosse da interessi sono rispettabili, quelle fondate su gratuità e generosità degne di ammirazione. Riconoscere negli occhi degli altri, in una piazza, i propri valori, è un fatto intimo ma Rivoluzionario;10. Se cambio io, non per questo cambia il mondo, ma qualcosa comincia a cambiare. Occorrono SPERANZA e CORAGGIO.



Da aggiungere che alcuni "svalvolati", bandiere dell'estremismo di destra, hanno pensato bene di tacciare le totalmente inoffensive sardine come antidemocratiche, perché impedirebbero al senatore ingrugnito e assenteista di diffondere le sue fake news.

Ma quando mai? I flash mob delle sardine vengono organizzati nelle stesse città in corrispondenza degli eventi annunciati da Salvini, ma in piazze diverse. Quindi... anche questa cartuccia di Salvini è a salve.

Un altro svalvolato (nel caso il fatto fosse confermato), di professione insegnante di italiano e latino in un liceo del piacentino, invece aveva scritto sul suo profilo facebook, rivolgendosi agli studenti: "Cari studenti, se becco qualcuno di voi da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata..."

Naturalmente, il Miur indagherà e, se il fatto verrà confermato, provvederà a sospendere l'insegnante.



Prossimi eventi? Enormi banchi di pesce azzurro saranno presenti nelle piazze di Reggio Emilia nei prossimi minuti, il 24 in quelle di Rimini e Fiorenzuola e in quelle americane di New York, il 25 a Parma... e poi a Genova, Firenze, Roma, Napoli, Milano...