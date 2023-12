“Let’s talk about sex” è un documentario di Sette e Mezzo Studio, una casa di produzione cinematografica indipendente con sede a Bologna, che racconta la sessualità in relazione alla disabilità, narrando la storia di Manuela Migliaccio, una donna che non si pone regole ed è anni luce distante da ciò che è stato detto sulla disabilità, con l’obiettivo di provare a fare la differenza.

Let’s Talk About Sex è un road movie che porta lo spettatore in viaggio da Lodi a Bologna, la città dove Manuela ha scoperto sé stessa dopo l’incidente, esplorando la propria sfera amorosa e sessuale e scardinando ogni tabù. Riflette sull'intimità come bisogno vitale, facendo luce su una zona d’ombra dei diritti nel nostro paese, forse ancora troppo miope sul tema della disabilità. Il linguaggio e la sintonia che si sono creati con Manuela consentono di raccontare la sua esperienza di vita quotidiana, dal lavoro fino ai momenti più intimi in camera da letto. Questi contenuti permettono di creare un binario parallelo che alterna i momenti prima dell’incidente fino alla sua nuova vita in carrozzina.

Il film, che ha già ricevuto il contributo del bando di produzione dell’Emilia-Romagna e quello della Fondazione Carisbo, oltre che dall’Università di Bologna e altre Associazioni, è ora protagonista di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per riuscire ad arrivare ad essere distribuito presso i circuiti festivalieri nazionali ed internazionali, ma anche all'interno delle scuole con delle classroom che mirano - attraverso la visione del nostro documentario - a promuovere e sensibilizzare sui temi.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/let-s-talk-about-sex-cortometraggio/