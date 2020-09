Gli incendi che stanno devastando la costa nord occidentale degli Stati Uniti, oltre alla California, stanno mettendo a durissima prova anche l'Oregon dove le autorità locali hanno finora evacuato più di mezzo milione di persone, oltre il 10% dei 4,2 milioni di abitanti dello Stato, secondo quanto dichiarato dall'Oregon Office of Emergency Management.

Sia l'Oregon che la California, nell'ultimo secolo, hanno registrato un innalzamento della temperatura di oltre 1° e dal 2016 ad oggi, mai si erano registrate in estate temperature tanto elevate.

Tutto questo non ha fatto altro che contribuire ad un aumento della siccità che ha portato alla morte di molti alberi che adesso sono diventati il combustibile per i numerosi incendi, alimentati anche da venti insolitamente forti, che stanno devastando non solo i due Stati citati in precedenza, ma anche quello più a nord di Washington.

Fires continued to blaze across California, Oregon and Washington, destroying neighborhoods and forcing mass evacuations as firefighters struggled to contain them. https://t.co/6eau9oQ3sy pic.twitter.com/06bKHrASbg — The New York Times (@nytimes) September 11, 2020



Secondo il National Interagency Fire Center, gli incendi hanno finora raso al suolo circa 4,4 milioni di acri (tre milioni in California, quasi un milione in Oregon), corrispondente ad un'area più grande del Connecticut. E ad essere spazzati via non sono stati solo alberi e vegetazione, ma anche molti centri abitati (nello Stato di Washington). Almeno 15 le vittime accertate, anche se il numero è destinato a salire.

Ted Wheeler, il sindaco di Portland, la città più grande dell'Oregon, nelle scorse ore ha dichiarato lo stato di emergenza, a causa della minaccia portata dagli incendi Beachie Creek e Riverside che minacciano di riunirsi alla periferia della città, mentre gli abitanti di Molalla, a circa 50 km più a sud, sono stati letteralmente costretti a fuggire.

In California, nonostante i vigili del fuoco siano riusciti a contenere una parte dell'incendio North Complex, che ha bruciato quasi 250.000 acri a est di Sacramento, l'incendio Creek Fire a est di Fresno giovedì notte era ancora quasi completamente fuori controllo, bruciando più di 175.000 acri.

Il governatore della California, Gavin Newsom, si è appellato ai residenti di attenersi scrupolosamente agli ordini di evacuazione, ricordando che 6 dei 20 più grandi incendi nella storia della California si sono verificati quest'anno, per far capire quanto sia grave la situazione.