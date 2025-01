Negli ultimi giorni, la contea di Los Angeles è stata teatro di uno degli incendi più devastanti della sua storia recente. Le fiamme hanno consumato oltre 36.000 acri (14.500 ettari) tra Pacific Palisades, Mandeville Canyon e Brentwood, distruggendo abitazioni, infrastrutture e vite umane.

Ma non è finita.

Vigili del fuoco (con squadre provenienti da altre sette Stati e persino dal Canada) e volontari continuano a combattere contro le fiamme, mentre migliaia di residenti sono stati evacuati.

Pacific Palisades è stata la località più colpita, con 22.000 acri già ridotti in cenere. L’incendio si è propagato rapidamente, favorito da venti forti e dalla vegetazione secca, raggiungendo zone densamente popolate come Mandeville Canyon e Brentwood, un’area residenziale di lusso.

Secondo Todd Hopkins, responsabile dei vigili del fuoco della California, solo l’11% dell’incendio è attualmente sotto controllo. In totale, oltre 153.000 residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case, mentre altri 166.000 sono stati avvisati della possibilità di evacuazione imminente.

Gli incendi simultanei che stanno devastando la contea di Los Angeles hanno finora causato la morte di 11 persone, con almeno 13 dispersi. Le autorità temono che il numero delle vittime possa aumentare man mano che i soccorritori procederanno con le ricerche porta a porta.

Per affrontare l’emergenza, squadre di ricerca e soccorso, inclusi cani addestrati, stanno lavorando senza sosta per individuare superstiti.

Anche la qualità dell'aria è un problema. La densità del fumo ha portato alla dichiarazione di emergenza. Milioni di persone sono esposte a un’aria fortemente inquinata, che contiene tracce di metalli, plastica e altri materiali che, bruciati, producono diossina. Inoltre, decine di migliaia di residenti sono rimasti senza elettricità, aggravando una situazione già critica. Le autorità stanno lavorando per fornire beni di prima necessità, come vestiti e acqua potabile, nei centri di accoglienza allestiti in tutta la contea.

Secondo alcune stime, i danni economici complessivi causati dagli incendi potrebbero raggiungere i 150 miliardi di dollari. Queste perdite includono abitazioni distrutte, interruzioni delle attività commerciali e costi sanitari legati all’inquinamento atmosferico.

Per aiutare i residenti colpiti, il commissario per le assicurazioni della California, Ricardo Lara, ha richiesto alle compagnie assicurative di sospendere le cancellazioni dei contratti e di estendere i termini di pagamento. Il presidente Joe Biden ha inoltre dichiarato che il governo federale coprirà il 100% dei costi per l'assistenza per i prossimi sei mesi.

Le previsioni meteo offrono un barlume di speranza: i venti, seppur ancora presenti, stanno diminuendo di intensità. Tuttavia, le condizioni rimangono critiche, con bassa umidità e vegetazione altamente infiammabile per le scarsissime piogge degli ultimi mesi.