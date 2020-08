A fare da apripista al GP di Stiria è stata la notizia, diffusa nella serata di sabato, che la stagione 2020 per Marc Marquez può dirsi conclusa.

Il team HRC, infatti, ha comunicato in una nota che ci vorranno dai due ai tre mesi prima che Marc Marquez possa tornare sulla sua RC213V, senza neppure indicare una data precisa per il ritorno in pista del campione del mondo in carica, ipotizzando che potrà avvenire solo tra due o tre mesi.

Queste le parole del team manager Alberto Puig:

"Si è parlato molto del recupero di Marc e delle varie scadenze, ma dal primo giorno dopo la seconda operazione abbiamo detto che l'unico obiettivo che conta per lui è quello di essere al cento per cento. Non abbiamo fretta. Quando Marc sarà in grado di poter tornare a competere ai suoi livelli, solo allora prenderemo una decisione".

Ritornare a gareggiare subito dopo l'incidente è stato un azzardo da parte dei medici, del pilota e del team e per non voler perdere i punti di una o due gare, Marquez ha finito per compromettere un'intera stagione.