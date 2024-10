Il Comune decide di cambiare formula per riaprire l’impianto natatorio e nella giornata odierna ha pubblicato l’avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per l’affidamento in regime di concessione della struttura di via Valverde. La concessione avrà una durata ventennale dal giorno di consegna definitiva dell’impianto e potrà essere prorogata sino a 25 anni in caso di scadenza di eventuali finanziamenti o mutui attivati dal gestore, per lavori di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento eseguiti dalla ditta aggiudicataria.

Potranno presentare domanda di partecipazione all’Avviso le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Dovranno presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica, che dovrà prevedere la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento per la successiva gestione con la previsione d’un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

Ovviamente oltre ad avere un’adeguata capacità economico-finanziaria, dovranno dimostrare capacità tecnica e professionale ed in particolare di essere in attività da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell’avviso e di aver gestito, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, per almeno tre stagioni sportive, un impianto similare, intendendosi per tale l’impianto, anche polisportivo, in cui è praticata, anche in via non esclusiva, l’attività del nuoto.

L’immobile verrà consegnato nello stato di fatto, in cui si trova ed il Gestore assumerà ogni onere e responsabilità riguardo a permessi, autorizzazioni e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell’impianto, salvo quelli di cui il Comune è già in possesso.

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, con criteri e punteggi oggetto del successivo disciplinare di gara a valle della manifestazione di interesse. Le istanze dovranno essere presentate entro il prossimo 4 novembre.

“Finalmente usciamo dall’impasse – ha affermato l’Assessore allo Sport Antonio Nicosia – e, nel ringraziare gli uffici per aver definito questo avviso, auspico che possa esserci l’interesse da parte di società qualificate, che magari alla luce del lungo termine previsto per la concessione potranno avviare una progettualità, che vada oltre l’apertura della piscina, con interventi che valorizzino le aree di pertinenza della struttura, realizzando magari anche altre attività collegate allo sport. Da mesi si lavora in silenzio per superare le criticità, che ci sono state dopo la fine della precedente gestione, e quindi speriamo di poter aver presto un nuovo operatore, che possa far ripartire l’impianto di via Valverde, così come da tempo chiedono sportivi e cittadini”.