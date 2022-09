La seconda edizione del Limbo Festival si svolgerà dal 9 all'11 settembre. La manifestazione, che intende coniugare insieme musica, cibo e natura, è ambientata tra le verdi montagne della Garfagnana e vedrà impegnati Dj di fama internazionale, per far risuonare di musica disco, tecno ed ambient le serate del festival, e chef famosi, come Francesco Piacentino, per preparare gustosi piatti gourmet della tradizione toscana...