Trump ha confermato di aver fermato l'attacco all'Iran 10 minuti prima che venisse sferrato

Questa la dichiarazione di Trump diffusa in più messaggi su Twitter...

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran - Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled Death to America. I terminated deal, which was not even ratified by Congress, and imposed strong sanctions. They are a much weakened nation today than at the beginning of my Presidency, when they were causing major problems throughout the Middle East. Now they are Bust!On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

Questa la sua traduzione...

Il presidente Obama ha fatto un accordo disperato e terribile con l'Iran. Ha dato loro 150 miliardi di dollari più 1,8 miliardi di dollari in contanti!

L'Iran era in grande difficoltà e li ha salvati, dando loro il modo di crearsi un armamento nucleare, anche in breve tempo. Invece di dire grazie, l'Iran ha urlato morte all'America.

Ho rescisso l'accordo, che non era neppure stato ratificato dal Congresso. e ho imposto all'Iran forti sanzioni. Oggi l'Iran è una nazione molto indebolita rispetto all'inizio della mia presidenza, quando stavano causando seri problemi in tutto il Medio Oriente. Adesso invece sono in bancarotta!

Lunedì hanno abbattuto un drone senza equipaggio che volava in acque internazionali. La scorsa notte ci siamo preparati a rispondere, pronti a colpire 3 diversi obbiettivi quando ho chiesto quante persone sarebbero morte. 150 persone, signore, è stata la risposta di un generale.

10 minuti prima che venisse sferrato, ho fermato l'attacco, perché non proporzionato all'aver colpito un drone senza pilota.

Non ho fretta. La nostra presenza militare nell'area è stata rafforzata con nuove truppe pronte a colpire. Le sanzioni stanno avendo effetto e altre ne sono state aggiunte la scorsa notte.

L'Iran non può MAI avere armi nucleari, non contro gli USA, e non contro il MONDO!



Gli iraniani, questo venerdì, tramite il portavoce del ministero degli Esteri, hanno dichiarato che risponderanno alla diplomazia con la diplomazia, ma che sono pronti a difendersi nel caso vengano attaccati.

Inoltre, a "controbilanciare" le dichiarazioni di Trump, quelle del comandante delle Forze aeree della Guardia Rivoluzionaria Islamica che ha detto che invece di abbattere il drone RQ-4 Global Hawk, comandato a distanza, che aveva violato lo spazio aereo iraniano nella regione di Kuh Mubarak (la montagna Mubarak) nella provincia di Hormuzgan a sud del paese, la GRI avrebbe potuto abbattere un aereo statunitense (P8) con 35 persone che aveva violato lo spazio aereo di Thes.

È stato scelto di abbattere solo il drone come messaggio da inviare a Washington.