La quarta edizione di "The Making, the Rise, and the Future of the Speakingman" di Dan M. Mrejeru, ricercatore indipendente e redattore accademico, esplora, in maniera innovativa, l’evoluzione umana, concentrandosi sullo sviluppo del cervello e del linguaggio. Con la sua formazione in geologia e ingegneria geotecnica, Mrejeru, sfida la visione tradizionale della scienza, rendendola facilmente accessibile a un vasto pubblico.





Finalmente disponibile anche in Italia l’attesissima quarta edizione del rivoluzionario libro in inglese di Dan M. Mrejeru, intitolato "The Making, the Rise, and the Future of the Speakingman”. Una nuova edizione che continua a sfidare le controverse ipotesi e teorie della scienza ufficiale, offrendoci un originale e approfondito viaggio all’interno dell’evoluzione umana, incentrato, in particolare, sullo sviluppo del cervello e sullo sconfinato potere del linguaggio.

Dan Mrejeru, stimato ricercatore indipendente e membro di spicco di academia.edu, sfrutta sapientemente la sua esperienza di geologo e ingegnere geotecnico, fondendola con la passione per la ricerca multidisciplinare. Il suo libro, frutto di oltre 80 articoli scientifici pubblicati su academia.edu e della sua prolifica carriera di autore di venti libri autopubblicati, presenta, infatti, una serie di tematiche provocatorie che hanno attirato l’attenzione dei lettori e degli studiosi della comunità scientifica e accademica.

Con una laurea specialistica in Scienze, conseguita presso la Facoltà di Geologia e Geografia dell’Università di Bucarest, e dopo una fortunata carriera nel settore geotecnico, avviata 35 anni fa negli Stati Uniti, Mrejeru ha sviluppato un’articolata e originale prospettiva scientifica, brillantemente riversata nei suoi testi. I suoi approfondimenti all’interno dell’evoluzione umana e il concetto di “uomo parlante” scuotono la coscienza collettiva, offrendo ai lettori la possibilità di osservare i comportamenti della nostra specie con un approccio più consapevole e informato.

"The Making, the Rise, and the Future of the Speakingman" ha anche vinto il prestigioso premio letterario Literary Titan Gold Book Award, che ha riconosciuto il significativo contributo e l’impatto che l’opera ha avuto sui lettori. Estremamente positive pure le recensioni ottenute dall’autore per questa sua ultima fatica letteraria. Literary Titan, l’organizzazione statunitense che ha assegnato il premio, e Advicesbooks Book Reviews, il sito europeo di recensioni letterarie, hanno lodato l’opera di Mrejeru, per aver elaborato “un interessante approfondimento sull’evoluzione umana” e per aver coniato, per la prima volta, “l’accattivante termine di uomo parlante”.

Le recensioni hanno messo in luce la capacità dell’autore di semplificare concetti complessi, l’abilità narrativa e la dote di rendere il linguaggio accademico più vicino alla gente comune.

Per il tono informale, opportunamente epurato da intraducibili gerghi scientifici, l’opera, disponibile sia in versione ebook che cartacea, si rivela come una piacevole e gradevole esperienza di lettura, adatta a tutte le tipologie di amanti dei libri: scienziati, storici e non.

Quest’ultima edizione, ora disponibile anche in Italia su Amazon.it, è assolutamente da leggere, per intraprendere un avvincente viaggio alla scoperta del nostro futuro con una sana e informata prospettiva scientifica.





Contenuto del Libro

Dall’intricato sviluppo delle reti neuronali, all’adattamento dei primi ominidi, ai misteri del cervello umano, fino al potere distruttivo del linguaggio moderno e del moderno modo di pensare. Questo è molto altro è svelato all’interno dell’avvincente viaggio nei mondi dell’evoluzione umana, che dai periodi di latenza della nostra mente, all’elaborazione sempre più veloce di pensieri e concetti, sfida i più comuni sentieri della conoscenza, demolendo miti e ipotesi scientifiche astratte e per molti versi incomprensibili. Scritto da un ricercatore indipendente, questo libro è uno scrigno di scoperte presentate in modo semplice e accessibile a tutti. Un lavoro scevro da pregiudizi, ricco di fatti poco conosciuti e approfondimenti supportati da attente ricerche per ripercorrere gli eventi salienti del passato, del presente e del futuro dell’umanità.





Informazioni sull’Autore

Dan M. Mrejeru è un affermato ricercatore indipendente e componente di spicco di academia.edu, dove ha pubblicato più di 80 autorevoli articoli scientifici. Con in tasca una laurea specialistica in Scienze, conseguita presso la Facoltà di Geologia e Geografia dell’Università di Bucarest, l’autore è emigrato negli Stati Uniti nel 1985, portando con sé il suo ricco bagaglio di conoscenze nel campo della geologia e della geotecnica. Nella sua attività ultratrentennale, non ha solo diretto e fondato un’azienda di ingegneria geotecnica, ma ha anche dato un rilevante contributo alla ricerca multidisciplinare. La passione di Mrejeru per i controversi temi scientifici, legati, in particolare, all’evoluzione umana e allo sviluppo del cervello moderno, lo ha portato a scrivere e pubblicare venti libri che riflettono una chiarezza esplicativa in grado di “smontare” la complessità a vantaggio della semplicità. La maestrìa di saper fondere il rigore della scienza con una narrazione coinvolgente, gli ha permesso, inoltre, di essere apprezzato sia dalla comunità scientifica che dai circoli letterari.





Contatti

Nome: Dan M. Mrejeru

Email: [email protected]

Residenza: Stati Uniti

Sito ufficiale: danmrejeru.com