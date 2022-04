In un’intervista, il sindaco della città libica di Misurata spiega alcune delle radici del conflitto che affligge la Libia ormai da molti anni.

I motivi economici sono seri, occorre un’equa redistribuzione fra città e regioni. Lo scontro politico fra le due fazioni che oggi si affrontano non ha radici tribali.

E su tutto svetta la necessità di riformare la struttura dello Stato, per non permettere che eleggendo nuovi amministratori la situazione poi non cambi.