Nexim è un operatore italiano di telecomunicazioni specializzato nella fornitura di servizi ad alta capacità per aziende, Pubblica Amministrazione e altri operatori del settore. Con un'infrastruttura tecnologica all'avanguardia e un approccio fortemente personalizzato, Nexim si propone come partner strategico per tutte le realtà che necessitano di soluzioni di rete, cloud, sicurezza informatica e servizi per eventi.

Soluzioni Nexim per Operatori e ICT Reseller



Nexim offre un portafoglio completo di servizi wholesale pensati per ISP, operatori alternativi e system integrator. Tra i servizi principali rientrano:

Connettività in fibra ottica fino a 100 Gbps , su infrastruttura propria o tramite interconnessioni.

fino a 100 , su infrastruttura propria o tramite interconnessioni. Servizi IP Transit e Layer 2/3, con copertura nazionale ed europea.

Remote Peering su IXP strategici, tra cui MIX, DE-CIX, AMS-IX e LINX.

su strategici, tra cui MIX, DE-CIX, AMS-IX e LINX. Protezione DDoS con tecnologia Arbor Netscout, integrata su rete e configurabile per singolo cliente.



I servizi wholesale di Nexim garantiscono elevate performance, scalabilità e massima affidabilità, elementi essenziali per il mercato B2B e per gli operatori telco.

Connettività e Servizi Gestiti per Aziende e Pubblica Amministrazione



Nexim supporta la trasformazione digitale di settori chiave come:

Pubblica Amministrazione, con soluzioni conformi a standard AgID .

. Istituti scolastici e strutture sanitarie, attraverso servizi a banda larga e sicurezza per ambienti critici.

e sicurezza per ambienti critici. PMI, Energy & Utilities, con connettività dedicata, servizi gestiti e cloud ibrido.



L’approccio è verticale e su misura: ogni cliente riceve un’analisi delle esigenze e una proposta personalizzata.

Servizi Broadcast ed Eventi Live



Nexim è inoltre un operatore di riferimento nel settore broadcast e media, fornendo:

Connettività temporanea per eventi, fiere, emergenze e deploy mobili.

Trasmissione video live con copertura nazionale e internazionale.

Operazioni satellitari per broadcasting e comunicazioni mission-critical.



La combinazione di infrastruttura proprietaria, rete mobile dedicata e competenze verticali rende Nexim un alleato affidabile per il settore eventi.

Cybersecurity e Cloud Ibrido

La suite di sicurezza informatica NeximGuard protegge i clienti da attacchi DDoS e altre minacce di rete. I servizi includono:

Nexim offre programmi di partnership pensati per ISP, system integrator e reseller, con:

Accesso privilegiato ai servizi wholesale

Formazione tecnica e commerciale

Margini competitivi e supporto continuo

La proposta è ideale per chi desidera espandere la propria offerta nel mercato business e pubblico con servizi ad alto valore aggiunto.



Perché scegliere Nexim

Infrastruttura di rete ad alta capacità e bassa latenza

Soluzioni scalabili, personalizzabili e sempre aggiornate

Supporto tecnico 24/7 con personale esperto

Presenza diretta sul territorio e gestione centralizzata tramite TelcoFeed

Sito ufficiale: nexim.it