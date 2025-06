Protocollo d’intesa tra il Comune di Milazzo e l’associazione territoriale “Osservatorio sulla crisi e sul debito” per aprire uno sportello informativo “a chiamata”, operativo presso il palazzo municipale per il supporto al bisogno da sovraindebitamento di famiglie ed imprese: si tratta di uno strumento a sostegno delle famiglie fragili del territorio, poiché il sovraindebitamento del cittadino spesso incide in modo significativo sulla dignità personale dello stesso, inficiando il processo di inclusione sociale ed esponendolo a possibili rischi di meccanismi di usura e suicidio.

“Abbiamo ritenuto portare avanti questa ulteriore iniziativa nel settore delle politiche sociali, dopo aver attivato lo sportello “Osservatorio violenza e suicidio” - ha spiegato l’Assessore Natascia Fazzeri - proprio per dare risposte ai cittadini che si trovano a dover vivere e affrontare situazioni di grave crisi debitoria.

L’associazione firmataria del protocollo dispone di una organizzazione di professionisti specializzati in grado di dare delle risposte, favorendo anche la conoscenza di tutti gli strumenti e le opportunità offerte in favore dei soggetti in situazioni di disagio, di povertà o di indebitamento anche a seguito di comportamenti vessatori da parte di banche e finanziarie, situazioni spiacevoli che spesso il soggetto è costretto a gestire da solo. Il Comune vuole essere d’aiuto garantendo un supporto”.