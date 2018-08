Musita: “Libertà” è il singolo in radio dal 22 maggio che lancia l’ep del duo pop

Atmosfere elettro-pop avvolgono un leit-motiv incentrato sul divario fra vita apparente e vita reale.

Libertà è un brano che nasce dalla volontà di comunicare il desiderio di spezzare le catene degli obblighi che ci vengono imposti dalla società e che noi stessi spesso ci imponiamo. Ci si sofferma sulla capacità di distinguere la vita reale da quella sognata ed apparente facendo quindi riferimento alla libertà di vivere una vita autentica, reale e non fantasticata, e soprattutto non dettata dalle belle apparenze e dai canoni comuni.

Il progetto MUSITA nasce dall'incontro di Laure Tarantini ed Ubaldo Schiavi, con la precisa volontà di realizzare un prodotto musicale in grado di comunicare messaggi con una visione positiva sulla vita e la quotidianità, attraverso testi di facile comprensione ma sempre con una attenta ricerca all'estetica delle parole. I testi vengono accompagnati da sonorità pop attuali. Il tutto è interpretato vocalmente con tecnica e sensibilità, conferendo ai MUSITA uno stile unico di eleganza e ricercatezza.

L'EP dei Musita dal titolo omonimo, è un primo invito ad incontrare l'universo musicale del duo.

I brani sono legati tra loro sia per l'attualità degli argomenti trattati sia per lo stile utilizzato nei testi e nelle musiche. Questa ricerca di uno stile comune è però contrastata da brani connotati da una forte singola personalità.

ETICHETTA : Thunderthumb Music

RADIODATE: 22 maggio 2018

PUBBLICAZIONE EP: giugno 2018

BIO

Laure Tarantini, cantautrice italo-francese, possiede una voce di grande estensione, dal timbro chiaro e potente. Prima di dedicarsi al progetto Musita, in qualità di interprete ha pubblicato in Francia due album pop-rock, “7” e “Transition”.



Ubaldo Schiavi, autore di colonne sonore per il teatro e per Rai Storia, ha pubblicato come autore e bassista due lavori di funky-jazz strumentale, di grande riscontro nei paesi anglosassoni. Fonico diplomato al CineTv di Roma, ha lavorato al mixer per artisti come Gino Paoli, Paola Turci, Bungaro, Beppe Vessicchio, Adriano Pennino.

